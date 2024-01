Australian Open - Jannik Sinner non fa sconti a Khachanov. Fritz elimina Tsitsipas

© Phil Walter/Getty Images

Jannik Sinner corre forte. È un Sinner versione chirurgo quello che regola agli ottavi dell’Australian Open un ottimo Karen Khachanov, sfruttando le poche opportunità concesse dal russo e alzando il livello nei momenti decisivi.

L’azzurro si impone 6-4 7-5 6-3 in 2 ore e 35 in quello che finora è di gran lunga il match più faticoso della sua spedizione australiana, ottenendo il pass per i quarti di finale e diventando il primo italiano a raggiungere i quarti in Australia in più di un’occasione.

Il 22enne italiano attende il vincente tra Alex De Minaur e Andrey Rublev. Il primo set si apre subito con un gran tocco di polso del russo, il quale prova ad imprimere un tennis aggressivo per provare a reggere alla furia del tennista d San Candido.

Ma a Sinner basta poco per mettersi avanti nel punteggio e già nel terzo game strappa a 0 il servizio a Khachanov, giocando prima un passante con i piedi due metri fuori dal campo, poi il solito bolide lungolinea che lascia immobile l’avversario.

Nel game successivo Jannik salva due palle break per consolidare il vantaggio, che mantiene saldamente per portare a casa il primo set. Qualche problema proprio in chiusura, quando sul 5-4 va al servizio e salva tre palle break nel game più complicato del set, ma è un ace che permette all’altoatesino di spegnere le velleità del moscovita.

Nel secondo parziale l’azzurro, sulla scia del primo set, sfrutta l’inerzia a favore per breakkare immediatamente, complice anche un diagonale stretto di dritto dopo uno scambio da 14 colpi. Il numero quattro del seeding ha però un piccolo blackout, che permette al russo di ottenere l’immediato controbreak e di impensierire l’italiano anche nel successivo game al servizio.

La prima abbandona Sinner che, contro un Khachanov in grande spolvero, è costretto ad esibire tutto il meglio del proprio repertorio, dalla palla corta alle accelerazioni fulminanti col dritto. Si battaglia on serve fino al 5-5, quando l’altoatesino strappa ancora il servizio al 27enne russo, nonostante quest’ultimo fosse in fiducia grazie allo straordinario punto portato a casa dopo un estenuante scambio.

Jannik stavolta non vacilla al servizio e chiude a 0, ancora con un ace, un set spossante da 60 minuti. Anche il terzo set è una gran fatica. Sei game intensissimi, nel secondo dei quali Khachanov si prende l’amara soddisfazione di ottenere il punto della partita con un tweener da applausi che scavalca un impotente Sinner.

Reggere l’urto dell’uragano azzurro però logora le energie del tennista russo, la qualità dei suoi colpi si abbassa e con un errore nel settimo game regala il break decisivo a Sinner, che chiude a 0 il turno di battuta successivo e con un altro break avanza spedito verso i quarti.

Crollo Tsitsipas: il vicecampione eliminato da un grande Fritz. L’americano affronterà Djokovic

Finisce agli ottavi la corsa del finalista uscente Stefanos Tsitsipas. Nulla da fare per il tennista ellenico contro Taylor Fritz, che gioca un tennis stellare e si qualifica per la terza volta in carriera ai quarti di uno slam, la prima a Melbourne.

L’equilibrio dura poco più di due set, con il primo parziale deciso al tiebreak e il secondo conquistato da Tsitsipas grazie ad un break nell’undicesimo gioco. Poi lo show di Fritz, sempre dominante e in conduzione, che sorprende il vicecampione in carica.

7-6(3) 5-7 6-3 6-3 il punteggio a favore del tennista statunitense, che ai quarti troverà Novak Djokovic. Per il greco è notte fonda contro la miglior versione di Taylor Fritz, con la sconfitta odierna che farà scivolare Tsitsipas fino alla 10° posizione.