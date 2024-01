Australian Open - Day 9: Medvedev e Alcaraz sul Centrale. Ecco quando gioca Paolini

© Kelly Defina Getty Images

Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz sul campo centrale, Jasmine Paolini in campo come ultimo incontro sulla John Cain Arena. Pubblicato il programma di lunedì 22 gennaio degli Australian Open. Giornata nella quale si completeranno gli incontri di ottavi di finale.

Saranno in scena i giocatori inseriti nella parte bassa del singolare maschile e le tenniste inserite nella parte alta del singolare femminile. Ma andiamo con ordine e analizziamo il programma campo per campo. Sulla Rod Laver Arena si inizia alle 2 del mattino ora italiana con la sfida tra la due volte vincitrice di Melbourne la bielorussa Victoria Azarenka e l'ucraina Dayana Yastremska.

A seguire, non prima delle 3.30 ora italiana, la sfida tra il sorprendente portoghese Nuno Borges che ha eliminato Grigor Dimitrov al turno precedente e la testa di serie numero 3 Daniil Medvedev. In sessione serale dalle 9 di lunedì mattina in Italia, sfida tra la testa di serie numero 2 Carlos Alcaraz e il giocatore serbo Miomir Kecmanovic.

Chiuderà il programma sul campo principale di Melbourne l'ottavo di finale del singolare femminile tra la cinese Qinwen Zheng e Oceane Dodin.

Sulla Margaret Court Arena si aprirà con una partita di doppio.

Non prima delle 3.30 ora italiana in campo l'ottavo di finale tra la giocatrice ceca Linda Noskova che ha eliminato la numero 1 Iga Swiatek al turno precedente e la tennista ucraina Elina Svitolina. Non prima delle 6 del mattino ora italiana, l'ottavo di finale del singolare maschile tra Alexander Zverev e Cameron Norrie.

Infine sulla John Cain Arena gli incontri di singolare non iniziano prima delle 5 di lunedì mattina in Italia. Orario nel quale scenderanno in campo il francese Arthur Cazaux e il polacco Hubert Hurkacz. A seguire sarà la volta di Jasmine Paolini opposta alla giocatrice russa Anna Kalinskaya.

Si può ipotizzare che Paolini potrebbe cominciare la sua gara intorno alle 7.30-8 di lunedì 22 gennaio. Ecco il programma di lunedì 22 gennaio degli Australian Open.