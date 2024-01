Australian Open - Novak Djokovic travolge Mannarino, avanti Gauff e Sabalenka

© Julian Finney Getty Images

Novak Djokovic si è qualificato per i quarti di finale degli Australian Open. Nessun problema nell'ottavo di finale contro Adrian Mannarino per il numero 1 del mondo che ha vinto con il punteggio di 6-0 6-0 6-3. Il francese è stato impotente di fronte alla superiorità del dieci volte campione di Melbourne.

La partita è stata giocata al coperto per la pioggia caduta poco prima dell'inizio del match. Djokovic ha avuto un unico momento difficoltà, se così lo si può chiamare, nel primo game dell'incontro, quando è andato sotto 15-40 sul proprio servizio.

Cancellate queste due palle break, non c'è più stata storia. Nole ha vinto in apertura 13 game consecutivi conquistando il primo set in 33 minuti e non dando nessuna chance in palleggio a Mannarino. Serbo praticamente perfetto anche nel secondo set (un altro 6-0) con il francese rassegnato per la quasi impossibilità di trovare un modo di fare il punto.

Nel terzo set Mannarino è riuscito a ottenere il primo game della sua partita nel secondo gioco. Ma già nel quarto è stato di nuovo break con il serbo che è salito 3-1 e ha chiuso poco dopo 6-3.

Di certo la stanchezza accumulata dopo le 3 maratone in 5 set vinte contro Wawrinka, Munar e Shelton si è fatta sentire per Mannarino ma si è visto un Djokovic in forte crescita rispetto alla versione dei primi turni.

Australian Open, nel singolare femminile volano Gauff e Sabalenka

Le due giocatrici con le teste di serie più alte rimaste in gara nel singolare femminile Aryna Sabalenka (numero 2) e Coco Gauff (numero 4) si sono agevolmente qualificate per i quarti di finale degli Australian Open.

Dominio per Gauff che ha battuto la polacca Magdalena Frech con il punteggio di 6-1 6-2 in un'ora e 3 minuti di gioco senza concedere nemmeno una palla break. Frech non è mai riuscita a tenere il ritmo dello scambio imposto dalla campionessa in carica dello Us Open.

Anche Aryna Sabalenka ha avuto vita molto facile superando Amanda Anisimova 6-3 6-2. La partita è iniziata all'aperto poi per la pioggia è stato chiuso il tetto. Non è mai stato in discussione l'esito della sfida con la bielorussa che ha concluso in un'ora e dieci minuti.

L'ucraina Marta Kostyuk infine ha battuto Maria Timofeeva 6-2 6-1 ed è la prossima avversaria di Gauff nei quarti di finale.