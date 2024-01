Australian Open - Fuori Iga Swiatek: vince Noskova in 3 set. Medvedev batte Aliassime

© Cameron Spencer/Getty Images

Daniil Medvedev si è preso la sua personale rivincita con il terzo turno degli Australian Open - lo scorso anno si è fermato a sorpresa contro Sebastian Korda - e ha regolato Felix Auger-Aliassime con un netto 6-3, 6-4, 6-3.

Quella con il canadese era la partita di cui aveva bisogno per recuperare le energie spese nel match disputato in nottata con Emil Ruusuvuori. Il russo ha confermato il suo ottimo feeling quando dall’altra parte della rete trova Auger-Aliassime e aggiornato i risultati degli scontri diretti registrando un pesante 7-0.

Il canadese non ha cambiato tattica e ha concentrato la sua aggressività nella parte sbagliata del campo. Tanti gli scambi oltre la linea di fondo: terreno su cui Medvedev va a nozze.

Australian Open - Medvedev batte in 3 set Auger-Aliassime.

Fuori Dimitrov

Un rovescio lunghissimo ha reso in discesa la strada dell’ex numero uno del mondo a partire dal terzo game. Medvedev ha fatto il brutto e il cattivo tempo al servizio e chiuso 6-3 senza patemi. Auger-Aliassime ha provato a reagire nella seconda frazione di gioco, ma ha subito il contro break sul 3-2 steccando il dritto al termine di uno scambio duro e intenso.

Il canadese ha completamente smarrito il dritto nel decimo game e “regalato” un secondo set a Medvedev in cui aveva tutto sommato fatto bene. Il russo ha gestito il vantaggio alla perfezione e guadagnato la seconda settimana dell’Happy Slam.

Agli ottavi non ci sarà la super sfida con Grigor Dimitrov, perché la lucentezza della fiamma accesa dal bulgaro a inizio stagione si è esaurita sotto i colpi di un solido Nuno Borges. Dimitrov aveva raccolto sette successi di fila conquistando il titolo a Brisbane e nutriva grandi aspettative in vista degli Australian Open.

Il manifesto della sua deludente prestazione è tutto da ricercare nel tie-break del quarto parziale. Il 32enne ha commesso un doloroso doppio sul set point a disposizione, sbagliato un comodo dritto sul 6-6 e permesso al portoghese - molto teso in quel frangente - di ottenere il risultato più importante in carriera.

Cameron Norrie, contro pronostico, ha avuto la meglio su Casper Ruud. Il britannico ha gestito meglio del suo avversario i punti che contano maggiormente e, dopo aver sprecato due set point nel tie-break del secondo, si è imposto con il punteggio finale di 6-4, ( 7) 6-7, 6-4, 6-3.

Australian Open - Clamoroso a Melbourne: Swiatek ko al terzo turno

Nemmeno il terzo turno ha proiettato sulla Rod Laver Arena una versione concreta e reale di Iga Swiatek. La polacca è apparsa in affanno sin dall'esordio e, questa volta, non è riuscita a salvarsi.

A interrompere la striscia di diciotto vittorie consecutive aperta dalla numero uno WTA a Pechino è stata Linda Noskova. La 19enne ceca ha fiutato la grande occasione e giocato con intelligenza fino all'ultimo 15. Noskova ha trionfato completando una clamorosa rimonta con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4.

Swiatek non è partita bene, ma ha recuperato da 15-40 nel terzo game e brekkato l'avversaria pochi istanti dopo: Noskova ha spedito largo un banale rovescio. Il match ha cambiato volto nella parte centrale del secondo set: la polacca non ha sfruttato le numerose chance - sul 3-3 ha colpito una bruttissima risposta - e ceduto la battuta a zero nell'ottavo gioco.

Noskova ha ringraziato ed è salita sul terzo binario con decisione. Il contro break immediato nel set decisivo non ha sortito l'effetto desiderato e fornito fiducia a Swiatek. La polacca ha continuato a soffrire, soprattutto con il dritto.

Proprio questo fondamentale è tornato a tradirla sempre sul 3-3: due brutti dritti hanno permesso a Noskova di sognare. Un sogno che si è realizzato ponendo fine al torneo della numero uno del mondo. Victoria Azarenka ha liquidato in due set( 6-1, 7-5) una spenta e confusa Jelena Ostapenko.