Australian Open - Day 8: Novak Djokovic nella notte, torna in campo Jannik Sinner

L'Australian Open 2024 arriva alla domenica di mezzo. Una giornata nella quale si giocano i primi 4 incontri di ottavi di finale del singolare maschile e del singolare femminile. Per la prima volta in questo torneo Novak Djokovic non giocherà in sessione serale ma sarà impegnato nel pomeriggio australiano sulla Rod Laver Arena contro il francese Adrian Mannarino.

Jannik Sinner invece - anche in questo caso per la prima volta in questo torneo - non sarà in campo a mezzogiorno ora australiana ma è stato messo in programma come terzo incontro sulla Margaret Court Arena non prima delle 16 orario di Melbourne, le 6 del mattino di domenica 21 gennaio in Italia.

Ma vediamo nel dettaglio tutto il programma. Sulla Rod Laver Arena apertura dalle 2 ora italiana con il singolare femminile tra la giocatrice polacca Frech e la testa di serie numero 4 Gauff. Non prima delle 3.30 ora italiana Novak Djokovic contro Adrian Mannarino.

Nella sessione serale australiana, le 9 del mattino in Italia, è stata messa in calendario la partita tra il giocatore di casa Alex de Minaur e la testa di serie numero 5 del torneo Andrej Rublev.

Sinner in campo non prima delle 6 ora italiana sulla Margaret Court Arena

Sulla Margaret Court Arena giocherà Jannik Sinner.

Il programma prevede un doppio alle 2. Non prima delle 3 l'ottavo di finale del singolare femminile tra Amanda Anisimova e la testa di serie numero 2 del torneo Aryna Sabalenka. Non prima delle 6 ora italiana l'ottavo di finale che vede opposto Jannik Sinner contro il russo Karen Khachanov.

I vincenti delle partite Sinner-Khachanov e De Minaur-Rublev si incontreranno nei quarti di finale. Sulla John Cain Arena si inizia all'1 con un doppio: non prima delle 3.30 ora italiana l'ottavo di finale tra lo statunitense Taylor Fritz e il giocatore greco Stefanos Tsitsipas.

A seguire l'ottavo del singolare femminile tra Mirra Andreeva e la testa di serie numero 9 Barbora Krejcikova. Infine sulla Kia Arena dopo un match di doppio e comunque non prima delle 3.30 ora italiana l'ottavo di finale tra l'ucraina Marta Kostyuk e la russa Maria Timofeeva.

Ecco il programma completo degli Australian Open di domenica 21 gennaio.