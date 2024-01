Australian Open - Jasmine Paolini vola agli ottavi di finale. Avanza anche Alcaraz

© Kelly Defina Getty Images

Jasmine Paolini si è qualificata per gli ottavi di finale dell'Australian Open. La giocatrice italiana ha battuto la russa Anna Blinkova che nel turno precedente aveva superato la finalista della scorsa edizione del torneo Elena Rybakina dopo uno storico tie break del terzo set terminato 22-20.

Paolini ha giocato una partita molto solida e dopo aver superato Diana Shnaider e Tatjiana Maria ha continuato il suo cammino vincente. Nel primo set Paolini ha avuto un ottimo approccio con la partita ed è andata 2-0.

Ma qui la giocatrice russa è riuscita a centrare l'immediato controbreak. Ci sono altri due break (uno a testa) poi si è andati dritti al tie break con ogni giocatrice che è riuscita a tenere il proprio game di battuta.

Paolini ha giocato un tie break perfetto chiuso per 7 punti a 1. Nel secondo set è scattata meglio dai blocchi Blinkova che ha strappato il servizio alla numero 1 italiana nel secondo game per involarsi prima 3-0 poi 4-1.

Ma da qui la russa non ha fatto più nessun gioco: c'è stato il rientro dell'allieva di Renzo Furlan che ha recuperato il break, ha impattato sul 4-4 e ha strappato di nuovo il servizio alla russa. Paolini ha servito per il match sul 5-4: sul primo quindici risposta in rete di Blinkova, nel secondo punto diritto lungo della russa, ancora un'accelerazione di diritto vincente di della tennista azzurra sulla quale Blinkova nulla ha potuto.

Ultima palla della russa in corridoio e Paolini che può festeggiare la sua prima volta negli ottavi di finale di un torneo del Grande Slam. Paolini ha centrato un parziale di 5 game consecutivi e di 20 punti a 3. Al prossimo turno l'allieva di Renzo Furlan giocherà contro la russa Anna Kalinskaya che ha battuto la giocatrice statunitense Sloane Stephens con il punteggio di 6-7 6-1 6-4.

Gli altri risultati della notte del tabellone femminile: vince anche Dodin

Dayana Yamstrenska ha battuto Emma Navarro con il punteggio di 6-2 2-6 6-1. Lunga maratona nel derby cinese che ha aperto il programma sulla Rod Laver Arena: Quinwen Zheng ha superato Yafan Wang al supertiebreak del terzo set 6-4 2-6 7-6.

Successo anche per Oceane Dodin che ha avuto la meglio di Clara Burel 6-2 6-4. La vincitrice dell'ottavo di finale tra Zheng e Dodin andrà a incrociare nei quarti di finale la vincente dell'ottavo tra Paolini e Kalinskaya.

Nel torneo maschile avanzano Alcaraz e Hurkacz

Nel singolare maschile avanza Carlos Alcaraz. Il giocatore spagnolo era in vantaggio 6-1 6-1 1-0 quando Juncheng Shang si è ritirato per un problema fisico. Alcaraz ora giocherà negli ottavi contro Miomir Kecmanovic che ha sconfitto al quinto set il semifinalista della scorsa edizione degli Australian Open Tommy Paul col punteggio di 6-4 3-6 2-6 7-6 6-0 con l'americano che ha avuto un match point nel quarto set.

Il giocatore polacco Hubert Hurkacz ha battuto il francese Ugo Humbert col punteggio di 3-6 6-1 7-6 6-3. Avanza anche il francese Arthur Cazaux che dopo avere eliminato dal torneo Holger Rune ha battuto anche Tallon Griekspoor 6-3 6-3 6-1.