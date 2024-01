Australian Open - Djokovic non sbaglia contro Etcheverry. De Minaur elimina Cobolli

© Phil Walter/Getty Images

È stata la partita numero 100 a consegnare a Novak Djokovic il 31esimo successo consecutivo agli Australian Open. Solo Roger Federer( 117) e Serena Williams( 105) hanno giocato più match del campione serbo a Melbourne, che può celebrare questo importante traguardo con la qualificazione agli ottavi di finale dell’Happy Slam.

Il belgradese ha sicuramente trovato la migliore prestazione del suo torneo - almeno dal punto di vista della concentrazione - e battuto Tomas Martin Etcheverry con il punteggio di 6-3, 6-3, 7-6( 2) . Dopo una serie di game interlocutori, Djokovic ha preso le misure e portato ai vantaggi l’argentino nel quarto game.

Il break è arrivato qualche minuto più tardi a causa del brutto rovescio tentato da Etcheverry. Djokovic non ha concesso occasioni al servizio e ha guadagnato con merito l’1-0.

Australian Open - Djokovic non sbaglia.

De Minaur elimina Cobolli

Anche nella seconda frazione, il serbo ha controllato gli scambi senza grossi patemi ed effettuato il sorpasso sull’1-1 colpendo un’ottima risposta vincente con il dritto sulla palla break.

Djokovic ha continuato il suo ruolino di marcia in battuta e sorpreso nuovamente in risposta il rivale sul 5-3. Il 36enne non ha brillato nel terzo set ed Etcheverry ne ha approfittato per provare a fare partita pari. L'argentino ha acquisito maggiore solidità, ma Djokovic non gli ha regalato nulla nel tie-break che ha scritto la parola fine.

Termina al terzo turno lo straordinario cammino vissuto da Flavio Cobolli a Melbourne. Partito dalle qualificazioni, l’azzurro si è messo in mostra al suo debutto nel main draw degli Australian Open registrando un’incredibile vittoria ai danni di Nicolas Jarry all’esordio.

Cobolli non ha sfigurato nemmeno contro Alex de Minaur, fresco di ingresso in top 10, ma l’impegno e il coraggio non sono bastati. L’australiano disputerà per il terzo anno di fila gli ottavi di finale nello Slam di casa grazie al 6-3, 6-3, 6-1 con cui ha eliminato Cobolli.

Nel primo set è accaduto tutto nella parte centrale. L’italiano ha siglato il contro break nel sesto game utilizzando le sue straordinarie doti difensive, ma ha perso il controllo del dritto al termine di uno scambio durissimo sulla chance offerta a De Minaur nel gioco successivo.

In un secondo set ricco di occasioni, solo l’australiano è riuscito a togliersi le sue soddisfazioni in risposta. Un interminabile gioco di 22 punti gli ha permesso di sorridere ed esultare alla nona opportunità, quando ha sfoderato un discreto dritto.

Cobolli non ha abbassato l’intensità nel corso del parziale: De Minaur, però, ha cancellato in tutto sei palle break con autorevolezza. Il 21enne ha esaurito le energie - il fisioterapista ha optato per una vistosa fasciatura alla gamba destra durante il medical time out - e aggiornato una sola volta lo score nel terzo set.

Tutto relativamente facile per Stefanos Tsitsipas e Taylor Fritz al terzo turno. Entrambi non hanno avuto problemi nelle sfide con Luca Van Assche e Fabian Marozasan. Il greco, dopo il complicato match con Jordan Thompson, ha inflitto un sonoro 6-3, 6-0, 6-4 al francese; mentre l’americano si è imposto in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2, 6-2.

Australian Open - Vincono Gauff e Kostyuk. Bene Andreeva

Per quanto riguarda il torneo femminile, invece, nessun problema per Coco Gauff e Marta Kostyuk. La campionessa in carica degli US Open ha portato a casa il derby con Alycia Parks registrando un netto 6-0, 6-2 e affronterà Magdalena Frech agli ottavi.

Mirra Andreeva dimostra di poter già mantenere i nervi saldi nei momenti che contano. La giovanissima giocatrice russa, sotto 1-5 nel set decisivo, ha infatti annullato un match point e superato al super tie-break Diane Parry.