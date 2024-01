Australian Open - Day 7: Alcaraz e Paolini di notte. Tornano Medvedev e Zverev

© Brett Hemmings/Getty Images

È stato pubblicato il programma di sabato 20 gennaio agli Australian Open. Si completeranno le partite di terzo turno e al termine di questa giornata i due tabelloni maschile e femminile saranno allineati agli ottavi di finale.

Sul campo centrale, la Rod Laver Arena apre alle 2 ora italiana il derby cinese di singolare femminile tra Zheng e Wang. A seguire sarà ancora Cina sul campo principale di Melbourne Park visto che tocca a Junchen Shang affrontare la testa di serie numero 2 Carlos Alcaraz che al turno precedente ha battuto il nostro Lorenzo Sonego non senza fatica.

Nella sessione serale in campo la numero 1 del mondo la polacca Iga Swiatek contro la giocatrice della Repubblica Ceca Linda Noskova. A chiudere il programma notturno australiano sarà la testa di serie numero 6 Alexander Zverev.

Il giocatore tedesco sarà opposto allo statunitense Alex Michelsen. Sulla Margaret Court Arena sempre a partire dalle 2 ora italiana la sfida di singolare maschile tra Paul e Kecmanovic a seguire l'interessantissimo terzo turno del singolare femminile tra Ostapenko e Azarenka.

In sessione serale non prima delle 9 ora italiana Daniil Medvedev torna in campo dopo la maratona terminata quasi alle 4 di notte contro il finlandese Ruusuvuori. Il russo gioca contro il canadese Felix Auger Aliassime. Chiude il programma su questo campo il singolare femminile Svitolina-Golubic.

Jasmine Paolini in campo per il terzo turno contro Blinkova

Il programma della John Cain Arena prevede in apertura la partita tra Navarro e Yastremska dall'1. Poi singolare maschile Humbert-Hurkacz non prima delle 3.30 ora italiana.

Infine in sessione serale la sfida tra Norrie e Ruud che non partirà prima delle 7 ora italiana. In campo nella giornata di sabato 20 gennaio anche Jasmine Paolini. L'ultima rappresentante italiana nel tabellone femminile sarà impegnata come seconda partita sulla Kia Arena.

Si inizia su quel campo all'1 con Kalinskaya-Stephens e a seguire Paolini affronterà Anna Blinkova, che al turno precedente ha eliminato con un tie-break finale thriller terminato 22-20 Elena Rybakina. Paolini-Blinkova presumibilmente inizierà attorno alle 2.30 ora italiana.

Chiude il programma su quel campo la partita Dimitrov-Borges. Infine sul campo numero 3 terzo turno tutto francese Dodin-Burel come secondo match dopo un doppio che scatta all'1 e a seguire terzo turno maschile Cazaux-Griekspoor.

Ecco il programma completo degli Australian Open di sabato 20 gennaio.