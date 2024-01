Australian Open - Jannik Sinner travolge anche Baez, doppio 6-0 per Sabalenka

© Darrian Traynor Getty Images

Jannik Sinner continua la sua marcia agli Australian Open. Nessuna possibilità nemmeno per l'argentino testa di serie numero 26 Sebastian Baez che è stato regolato in 3 set con il punteggio eloquente di 6-0 6-1 6-3.

Troppo Sinner davvero per l'argentino che non è mai riuscito a rimanere a ruota di del giocatore altoatesino apparso particolarmente ispirato. Dopo le vittorie contro Van de Zandschulp per 6-4, 7-5, 6-3 e con un triplice 6-2 a De Jong, Sinner è partito con il massimo della concentrazione in questa sfida di terzo turno.

In meno di mezz'ora è riuscito a mandare in archivio il primo set, conquistato senza lasciare nessun gioco all'argentino, e incantando il pubblico della Margaret Court Arena. Il secondo set ha avuto una storia non troppo diversa dal primo parziale: il numero 4 del mondo ha tenuto il servizio nel primo gioco, nel secondo game l'argentino è riuscito finalmente a muovere il suo punteggio ma nel game successivo di battuta Sinner ha conquistato il break con un punto letteralmente dominato e chiuso con un dritto al volo.

L'italiano ha consolidato poi il suo vantaggio portandosi 4-1 per poi strappare di nuovo il servizio all'argentino chiudendo il secondo parziale con il punteggio di 6-1 con una discesa a rete e una volèe di dritto incrociata vincente.

Anche nei primi due game di servizio del terzo set Baez è andato in difficoltà sul proprio servizio, ha dovuto annullare palle break ma è rimasto faticosamente a galla. Nel quinto game però Baez ha dovuto arrendersi, c'è stato un nuovo break per l'altoatesino che ha chiuso set e partita per 6-3 in un'ora e 52 minuti di gioco.

Ottima prestazione per l'italiano. Al prossimo turno si alza l'asticella per Jannik Sinner perché la sfida in ottavi vedrà opposto l'altoatesino a Karen Khachanov, testa di serie numero 15 del torneo. Il giocatore russo ha vinto dopo quasi tre ore e mezza di gioco in in quattro set contro il giocatore ceco Tomas Machac con il punteggio di 6-4 7-6 4-6 7-6.

Nel singolare femminile Sabalenka avanza senza perdere nemmeno un game, fuori Badosa

Nelle prime due partite di giornata del singolare femminile agli Australian Open, Aryna Sabalenka conferma di essere in un ottimo stato di forma.

La giocatrice bielorussa ha vinto sulla Rod Laver Arena il suo match di terzo turno battendo l'ucraina Lesia Tsurenko con l'eloquente punteggio di 6-0 6-0. Primo punteggio di questo tipo dell'Australian Open. Non c'è troppo da dire di una partita nella quale la Sabalenka ha dominato in lungo e in largo e chiuso in 52 minuti.

Sulla John Cain Arena invece in apertura di programma eliminata la giocatrice spagnola Paula Badosa che è stata battuta dalla statunitense Amanda Anisimova con il punteggio di 7-5 6-4 in un'ora e 28 minuti.