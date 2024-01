Australian Open - Medvedev si salva, fuori Rune. Rybakina out dopo un match epico

© Kelly Defina/Getty Images

Dall'inizio del torneo è stata senza dubbio la giornata con più colpi di scena e sorprese. Con il programma che si è allungato incredibilmente per via della pioggia e di diversi match lunghissimi sia nel maschile che nel femminile, gli ultimi a farne le spese sono stati nell'ordine Holger Rune ed Elena Rybakina.

Daniil Medvedev invece, dopo 4h23m di lotta, l'ha spuntata nell'ultimo incontro sulla Rod Laver Arena contro Ruusuvuori. Un'ecatombe di teste di serie dopo giovedì, con il tabellone delle donne che è rimasto con appena quattro top 10 ancora in corsa (Swiatek, Sabalenka, Gauff, Ostapenko).

Scendere in campo a ridosso della mezzanotte potrebbe essere stato un fattore che ha inciso sulla prestazione del tennista russo, che non ha dato l'impressione di poter domare in fretta e controllare la potenza di Emil Ruusuvuori.

Il finlandese, al contrario, è partito col piede giusto ed è stato premiato con la conquista del set (6-3). Nel secondo non si è fatta attendere la reazione del numero 3 al mondo, che però ha sprecato l'opportunità di servire per chiudere il parziale.

Giunti sul 6-6, Daniil ha richiesto l'intervento del fisioterapista e ha poi perso malamente il tie-break per 7-1. Poi la reazione: Medvedev ha pian piano iniziato a prendere il controllo degli scambi e ha prima accorciato le distanze (6-4) e poi impattato nel tie-break del quarto, letteralmente dominato servendo alla grande.

Nel quinto il finlandese non ne aveva più a livello fisico e Daniil si è imposto con un severo 6-0. Mentre Hubert Hurkacz si è salvato al quinto set contro il ceco Mensik, il giovane danese ha invece ceduto in quattro al francese Arthur Cazaux.

Un brutto stop per Rune al secondo turno degli Australian Open, anche se ha dato l'impressione di non essere arrivato al meglio della condizione fisica. Il transalpino ha avuto la meglio col punteggio di 7-6, 6-4, 4-6, 6-3.

Rybakina-Blinkova, match epico e contro ogni logica

Anna Blinkova è diventata l'eroina di giornata per aver vinto una delle partite più incredibili di questa edizione della manifestazione. La giocatrice russa è stata capace di regolare una Elena Rybakina a tratti irriconoscibile, al termine di un match durato oltre due ore e mezza.

Al di là del 6-4, 4-6 dei due iniziali parziali, è stato il terzo set a entusiasmare tutti gli spettatori: 17 opportunità di match point in totale per le due atlete (11 per la russa, l'ultima a segno, e ben 6 per una delle favorite per la vittoria del titolo) e un tie-break finale di quasi mezz'ora terminato 22-20 che è diventato il più lungo della storia del tennis femminile.

La kazaka ha avuto il demerito di intestardirsi col dritto in diversi momenti importanti del tie-break, commettendo una serie di errori banali con quel colpo tie-break. Blinkova ha provato a combattere la pressione dell'ultimo punto e con coraggio ha anche annullato dei match point grazie a dei vincenti splendidi.

In una battaglia che a un certo punto nessuna delle due avesse l'intenzione di vincere, tra lo stupore generale del pubblico e qualche sorriso del giudice di sedia per stemperare la tensione, la russa ha scritto la storia e compiuto un'impresa che sarà ricordata per diverso tempo.