Australian Open - Si salva Iga Swiatek. Paolini al terzo turno, fuori Cocciaretto

Danielle Collins ha rischiato seriamente di interrompere la striscia di successi consecutivi aperta da Iga Swiatek a partire da ottobre ed eliminare la numero uno WTA agli Australian Open. La polacca si è salvata per il rotto della cuffia e ha raggiunto il terzo turno battendo una inspirata Collins con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4 in tre ore e 14 minuti di gioco registrando la diciottesima vittoria di fila.

Saranno tanti gli incubi che caratterizzeranno i sogni dell’americana, avanti 4-1 con due break a favore nel set decisivo. Swiatek ha faticato sin dal primo 15 e perso la battuta in apertura. Il contro break, però, è stato immediato e ha conferito fiducia a Swiatek che sul 4-4 ha sorpreso nuovamente in risposta la rivale con uno schiaffo al volo e archiviato il parziale.

Collins ha innestato la quinta marcia nel secondo set e ha collezionato cinque dei primi sei giochi con grande determinazione; un gap che Swiatek ha ridotto ma non pareggiato.

Australian Open - Si salva Swiatek. Vince Paolini, fuori Cocciaretto

In totale confusione, la nativa di Varsavia ha continuato a perdere terreno da fondo campo e sbagliare con il rovescio: Collins ne ha approfittato e si è portata rapidamente sul 4-1.

È proprio in questo conteso che Swiatek ha dimostrato di essere una vera campionessa. Spalle al muro, la polacca ha recuperato entrambi i break di svantaggio - il primo a zero - e guadagnato un insperato 5-4. Collins ha avvertito il peso delle occasioni fallite e nel decimo game ha alzato bandiera bianca al terzo match point abbozzando una estemporanea palla corta sul match point che Swiatek ha trasformato in un vincente.

Continua il tabù Slam per Jessica Pegula. La statunitense non è mai andata oltre i quarti di finale e a Melbourne si è fermata addirittura al secondo turno subendo un inaspettato 4-6, 2-6 contro un’ottima Clara Burel.

Vola per la prima volta al terzo turno in un torneo del Grande Slam Jasmine Paolini, autrice di un’altra convincete prestazione. L’azzurra ha liquidato Tatjana Maria con un sonoro 6-2, 6-3. Paolini ha brekkato subito Maria chiudendo il passante.

Solida nei suoi turni di battuta, l’italiana ha raddoppiato nell’ottavo game. Il secondo set si è rivelato molto più equilibrato e il passaggio a vuoto vissuto da Paolini sul 4-2 ha lanciato l’allarme.

Un allarme che la 28enne ha spento pochi minuti dopo sfruttando una scellerata discesa a rete della tedesca. Il terzo e ultimo set ha risolto l’incontro tra Elisabetta Cocciaretto ed Emma Navarro. In un parziale ricco di errori e imprecisioni, ci ha pensato la testa di serie numero numero 27 a imporsi in rimonta 4-6, 6-3, 6-3.

Tutto facile per Elina Svitolina contro Viktoriya Tomova; mentre Daria Kasatkina si è arresa in tre set a Sloane Stephens.