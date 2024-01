Australian Open - Sonego lotta ma Alcaraz la spunta. Che rischio per Zverev e Ruud

© Cameron Spencer/Getty Images

Solo applausi per Lorenzo Sonego. Il tennista italiano ha lottato come un leone sulla Rod Laver Arena contro uno dei giocatori migliori al mondo, non mollando praticamente mai. Alla fine Carlos Alcaraz è riuscito ad avere la meglio in un match durato ben 3 ore e mezza, nella quale ha dovuto faticare e non poco per evitare che la battaglia si complicasse ulteriormente.

Il torinese ha cercato di resistere e rimanere aggrappato al punteggio nel set inaugurale: alla quarta chance però, lo spagnolo si è conquistato il break decisivo per portarsi avanti (6-3). Il 28enne è cresciuto tanto nel secondo e, anziché subire la sconfitta del primo parziale, ha mantenuto con continuità e senza concedere palle break i vari turni di servizio.

Lo stesso ha fatto il giovane iberico e dunque è stato inevitabile il tie-break: l'azzurro, con orgoglio, si è preso il set per 7-3. Alla ripresa del gioco Alcaraz ha approfittato di un passaggio a vuoto dell'azzurro in apertura, salendo 3-0 e difendendo fino alla fine quel vantaggio (6-3).

L'equilibrio è rimasto durante tutto l'incontro, anche nel quarto parziale quando sembrava tutto deciso con il break dello spagnolo nel primo game. Sonego, cogliendo il momento chiave della partita, ha dato tutto in un gioco fondamentale ed è riuscito a ottenere il contro-break immediato.

Dall'1-1 entrambi hanno difeso senza problemi la battuta e si sono spinti nuovamente al tie-break: questa volta il numero 2 l'ha spuntata e ha strappato il pass per il terzo turno (affronterà il cinese Shang Juncheng).

Rischi enormi per Zverev e Ruud

Alexander Zverev ha impiegato 4 ore e 37 minuti per battere lo slovacco Lukas Klein sulla John Cain Arena. Il tedesco è terminato sotto 2-1 e grazie a due tie-break è stato in grado di rimontare e proseguire l'avventura nel torneo di Melbourne (7-5, 3-6, 4-6, 7-6, 7-6).

Al prossimo round incrocerà Alex Michelsen. Grossi rischi anche per Casper Ruud, che era avanti 2-1 ma ha avuto bisogno di vincere il decisivo match tie-break del quinto set per raggiungere Cameron Norrie al terzo turno.

Max Purcell ha fatto sognare i tifosi di casa, ma si è arreso a pochi passi dal traguardo (6-3, 6-7, 6-3, 3-6, 7-6).