Australian Open Day 6 - Djokovic ancora di sera, ecco gli orari di Sinner e Cobolli

Pubblicato il programma di venerdì 19 gennaio degli Australian Open. Si giocano le partite di terzo turno. In campo Jannik Sinner che apre il programma dalle 2 italiane sulla Margaret Court Arena contro l'argentino Sebastian Baez.

Per la terza volta in tre incontri sarà Novak Djokovic a giocare in sessione serale sulla Rod Laver Arena. Ecco il programma integrale. Sulla Rod Laver Arena si inizia alle 2 ora italiana con la sfida tra Tsurenko e Sabalenka.

A seguire la testa di serie numero 7 Stefanos Tsitsipas gioca contro il francese Luca Van Assche, giustiziere di Lorenzo Musetti al turno precedente. In sessione serale a partire dalle 9 ora italiana Novak Djokovic contro l'argentino Tomas Etcheverry.

A chiudere il programma sul campo principale di Melbourne Park la sfida di singolare femminile tra Hunter e Krejicikova.

Jannik Sinner apre il programma sulla Margaret Court Arena

Ore 2 della notte tra giovedì 18 e venerdì 19 gennaio.

E' questo l'appuntamento per chi non si vuole perdere in diretta il terzo turno tra Jannik Sinner e Sebastian Baez. E la prima partita sulla Margaret Court Arena. Si gioca alle 12 orario di Melbourne. A seguire il derby statunitense tra Parks e Gauff.

Nella mattina italiana dalle 9 Timofeeva contro la brasiliana Haddad Maia e un interessantissimo singolare maschile tra Korda e la testa di serie numero 5 del torneo Rublev. Sulla John Cain Arena c'è l'altro azzurro in campo nella giornata ovvero Flavio Cobolli che gioca in sessione serale a Melbourne, le 9 del mattino in Italia, contro il giocatore di casa Alex De Minaur che ha eliminato Arnaldi nel turno precedente.

In sessione diurna su questo campo dalle 1 ora italiana Anisimova-Badosa e a seguire il singolare maschile tra Fritz e Maroszan. In chiusura di programma come detto la sfida De Minaur-Cobolli delle 9. Sulla Kia Arena a partire dalle 1 ora italiana le partite in programma sono le seguenti: Machac-Khachanov, Frech-Zakharova e in chiusura di giornata il singolare maschile tra Mannarino e Shelton.

Ecco il programma completo della giornata di venerdì 19 gennaio agli Australian Open.