Australian Open - la pioggia condiziona il programma: eliminati Zeppieri e Trevisan

Pioggia protagonista a Melbourne nella giornata di giovedì 18 gennaio. Le partite degli italiani programmate sui campi esterni non dotati di copertura sono state interessate da diverse interruzioni. Nel singolare femminile era Martina Trevisan la prima ad essere chiamata in campo.

Trevisan ha avuto un inizio difficile contro la francese Oceane Dodin che ha conquistato il primo set con il punteggio di 6-4. Un set con anche un'interruzione per pioggia. Nel secondo set la tennista francese è andata subito avanti di un break ma Trevisan è stata brava a recuperare e impattare sul 3-3.

Nuovo break della giocatrice transalpina che è andata avanti 4-3. Ed è stato decisivo perché ha chiuso con il punteggio di 6-4. Un'ora e 35 minuti la durata della partita. In programma in giornata anche i match di secondo turno di Jasmine Paolini che è in campo contro la tedesca Tatjana Maria e Elisabetta Cocciaretto che dovrà giocare contro Emma Navarro.

Zeppieri sconfitto in cinque set in rimonta da Cameron Norrie

Giulio Zeppieri è stato sconfitto al secondo turno degli Australian Open con il punteggio di 3-6 6-7 6-2 6-4 6-4 dal britannico Cameron Norrie. Peccato per il romano che ha giocato una partita molto coraggiosa ma alla lunga distanza ha dovuto cedere.

Zeppieri per la seconda volta in un secondo turno di un torneo del Grande Slam ha avuto una grande partenza. Il tennista italiano è andato 3-0 nel primo set e ha chiuso il parziale per 6-3 con un dritto vincente. Il secondo set è stato un testa a testa, Zeppieri è andato avanti di un break (5-4) ma al momento di chiudere ha perso il servizio.

Al tie break però Zeppieri è salito in cattedra e con una prima vincente ha firmato il 7-4 che lo ha portato a condurre per due set a zero. All'inizio del terzo set è diventata protagonista la pioggia che ha causato diverse interruzioni, Norrie ha preso il largo e ha vinto il parziale 6-2.

Altra interruzione per pioggia nel difficile pomeriggio di Melbourne. Norrie è andato avanti di un break in apertura di quarto set e lo ha portato a casa col punteggio di 6-4 chiudendo al decimo gioco senza problemi con il servizio.

Si è andati al quinto set: tutto regolare con i servizi fino al 4-4. Zeppieri nella fase finale è sembrato più stanco del suo avversario e nel nono game ha perso il servizio. Norrie al decimo game ha chiuso l'incontro 6-4.

Peccato per Zeppieri ma Melbourne segna di certo una tappa di crescita importante della sua carriera. Norrie giocherà ora al terzo turno contro Casper Ruud. In corso sul campo centrale la partita tra la testa di serie numero 2 Carlos Alcaraz e Lorenzo Sonego.