Australian Open - Day 5: Sonego-Alcaraz sul Centrale, in campo altri 4 italiani

Pubblicato il programma degli Australian Open di giovedì 18 gennaio. Era un programma molto atteso per vedere dove sarebbe stata collocata principalmente la partita di Lorenzo Sonego che affronta il numero 2 del mondo Carlos Alcaraz.

Lorenzo Sonego sarà impegnato sulla Rod Laver Arena in sessione diurna. L'azzurro è a caccia dell'impresa contro uno dei favoriti alla vittoria finale. Si tratta della seconda partita in programma dopo Swiatek-Collins che si giocherà alle 2 ora italiana.

La partita Sonego-Alcaraz in ogni caso non si giocherà prima delle 3.30 ora italiana. In sessione serale a partire dalle 9 italiane Rybakina-Blinkova e a chiudere la giornata sulla Rod Laver Arena la partita Ruusuvuori-Medvedev.

Si preannuncia un palinsesto ricco di emozioni e tante sfide piuttosto interessanti. ​​​​Tanti italiani in campo e l'obiettivo è proseguire sulla strada di questi primi giorni australiani. Attesa pioggia, si spera di completare il programma.

Sulla Margaret Court Arena invece apertura dalle 2 italiane con Purcell-Ruud, poi singolare femminile Burel-Pegula. Dalle 9 ora italiana Rune-Cazaux e a chiudere la sfida Tauson-Azarenka. Sulla John Cain Arena dalle 1 ora italiana Zverev-Klein, Stephens-Kasatkina.

Non prima delle 6 ora italiana il programma prevede la sfida Dimitrov-Kokkinakis per chiudere non prima delle 9 ora italiana con Ostapenko-Tomljanovic.

In campo anche Zeppieri e le tre ragazze nel singolare femminile

Ci sono altri quattro italiani presenti nel programma di giovedì 18 gennaio agli Australian Open oltre a Lorenzo Sonego.

Nel singolare maschile Giulio Zeppieri apre il programma della 1573 Arena a partire dalle ore 1 italiane affrontando il britannico Cameron Norrie. Tre partite di secondo turno per le italiane nel singolare femminile. Per Elisabetta Cocciaretto terzo incontro, la prima partita inizia all'1, sulla Kia Arena contro la statunitense Navarro.

Jasmine Paolini giocherà non prima delle 3 ora italiana sul campo numero 6 contro la tedesca Maria. Infine secondo incontro (si inizia il programma all'1) per Martina Trevisan che sul campo 13 giocherà contro la francese Dodin.

Ecco il programma completo degli Australian Open di giovedì 18 gennaio.