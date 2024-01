Australian Open - Jannik Sinner domina de Jong, Arnaldi travolto da De Minaur

© Julian Finney Getty Images

Jannik Sinner ha dominato l'olandese Jesper de Jong nel secondo turno degli Australian Open. 6-2 6-2 6-2 il punteggio finale di una sfida che non è mai stata in discussione in un'ora e 43 minuti di gioco. Una partita nella quale Sinner non solo non ha mai perso il servizio ma non ha mai concesso nessuna palla break.

Sinner si è qualificato così per il terzo turno. La partita è stata giocata nella Margaret Court Arena con il tetto chiuso vista la mattina di pioggia a Melbourne che ha bloccato a lungo le partite sui campi esterni.

Dopo qualche game di studio nel primo set, sul 2-2 Sinner ha strappato per la prima volta il servizio al suo avversario per poi andare a chiudere il primo parziale con il punteggio di 6-2. Stessa musica nel secondo set nel quale Sinner ha fatto il break nel terzo game, ha conquistato un altro break e chiuso il parziale di nuovo per 6-2.

Nel momento in cui Sinner in apertura di terzo set ha fatto l'ennesimo break, la sensazione è stata che la partita fosse sostanzialmente conclusa. E in effetti senza mai rischiare Sinner ha vinto anche il terzo set sempre con lo stesso punteggio.

Partita di grande solidità di Sinner con una prestazione di assoluto livello che dà molta fiducia al giocatore azzurro in vista del prossimo turno.

Matteo Arnaldi sulla Rod Laver Arena sconfitto nettamente da De Minaur

Matteo Arnaldi e Alex De Minaur sono scesi in campo sulla Rod Laver Arena anche qui con il tetto chiuso.

Nel primo set è stato il giocatore australiano a scattare meglio dai blocchi e ha conquistato il break nel terzo game. Primo set vinto 6-3. Qui Arnaldi ha commesso troppi errori e il secondo set di fatto non ha avuto storia con De Minaur che si è imposto con il punteggio di 6-0.

Nel terzo set De Minaur è andato in vantaggio per 3-0, il giocatore italiano ha avuto la forza per recuperare fino al 3-3 ma poi il giocatore australiano ha piazzato lo scatto decisivo strappando nuovamente il servizio ad Arnaldi e chiudendo la partita 6-3 6-0 6-3 in due ore di gioco. Un punteggio anche troppo severo ma c'è stato troppo De Minaur per l'Arnaldi di oggi.