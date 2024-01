Australian Open - È record italiano: vince anche Sonego. Alcaraz supera Gasquet

© Julian Finney/Getty Images

È nuovo record italiano agli Australian Open. Mai nella storia del tennis tricolore sei giocatori avevano guadagnato l’accesso al secondo turno dell’Happy Slam nella stessa edizione. Nel 1992 - nello specifico 32 anni fa - furono Omar Camporese, Gianluca Pozzi, Paolo Canè, Cristiano Caratti e Stefano Pescosolido a compiere l’impresa.

Quest’oggi, gli eroi azzurri sono Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Giulio Zeppieri. A chiudere il cerchio in ordine cronologico ci ha pensato Sonego, capace di vincere la battaglia con Daniel Evans con il punteggio di 4-6, 7-6( 8) , 6-2, 7-6( 4) in tre ore e 43 minuti di gioco.

Australian Open - È record italiano: vince anche Sonego. Sfiderà Alcaraz

Nella partita con il britannico è possibile osservare alcune delle migliori qualità di Sonego: il piemontese ha dovuto affidarsi alla sua forza di resilienza per ribaltare un incontro complicatosi pericolosamente.

Il 28enne di Torino non ha trovato il giusto feeling in risposta fino al tie-break del secondo set. Evans ne ha approfittato nel primo facendosi bastare il break ottenuto sull'1-1 grazie al brutto dritto di Sonego. L'italiano ha cambiato volto al match nel tie-break cancellando un set point che avrebbe rovinato i suoi piani.

Evans, sfiduciato, ha spedito sotto rete il dritto in contropiede sulla terza chance offerta a Sonego. Il britannico ha accusato il colpo e ha subito ceduto la battuta nella terza frazione di gioco. Sonego ha raddoppiato e lasciato solo due game all'avversario odierno.

Nonostante alcuni problemi fisici, Evans non ha mollato e - con la complicità di Sonego - ha messo in scena un vero spettacolo nel quarto set. Sonego ha fallito sette occasioni per portarsi sul 5-4 e servizio perdendo un interminabile game durato più di dodici minuti.

L'azzurro ha rischiato di mettersi nei guai da solo nel tie-break, ma ha comunque evitato di subire una clamorosa rimonta e chiuso 7-4. Il suo prossimo rivale sarà la testa di serie numero due Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha faticato solo nel primo set contro Richard Gasquet e si è imposto con un netto 7-6( 5) , 6-1, 6-2.

Il due volte campione Slam ha davvero sofferto nel primo parziale, dove ha trovato poco equilibrio sulle opportunità create in risposta. Basti pensare che prima del 6-6, Alcaraz ha vanificato ben nove palle break: Gasquet ci ha messo ovviamente del suo salvandosi in diversi frangenti con il suo straordinario rovescio.

Il francese è apparso piuttosto stanco negli ultimi due set e non ha più impensierito Alcaraz. Esordio complicato per Alexander Zverev. Dopo l'incredibile cammino vissuto alla United Cup - ha trionfato con la Germania - il tedesco ha dovuto fare gli straordinari per vincere il derby con Dominik Koepfer con il punteggi di 4-6, 6-3, 7-6( 3) , 6-3.

Australian Open - Vincono Rybakina e Raducanu

È stata Elena Rybakina ad aggiudicarsi la super sfida con Karolina Pliskova con il punteggio di 7-6( 6) , 6-4. La kazaka, non particolarmente fortunata con il sorteggio, ha avuto il merito di non mollare mai e portare a casa un fondamentale primo set.

Rybakina ha siglato l’immediato contro break nel quarto game e si è procurata tre set point sul 6-5. Pliskova non solo ha cancellato tutte le occasioni concesse alla rivale, ma ha guadagnato con merito il 6-3 nel tie-break.

La campionessa di Wimbledon 2022 ha però rialzato la testa nel momento più difficile e collezionato cinque punti consecutivi. Un solo break ha fatto la differenza nel secondo parziale. La ceca ha affossato a rete il rovescio in uscita dal servizio sull’1-1 e non è più riuscito a rendersi pericolosa in risposta.

Torna a sorridere Emma Raducanu. La britannica, considerando il lungo periodo di inattività, ha vinto la seconda partita post-infortunio battendo nettamente 6-3, 6-2 Shelby Rogers e compiendo un importante passo in avanti.