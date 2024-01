Australian Open - Swiatek e Ruud in scioltezza, fuori Kerber. Rune perde un set

© Darrian Traynor/Getty Images

La numero uno non sbaglia l'esordio sulla Rod Laver Arena. Iga Swiatek ha cominciato bene l'avventura agli Australian Open, battendo con qualche piccolo problema Sofia Kenin. La polacca non è stata dominante come in altre occasioni e ha dovuto faticare soprattutto nel primo set per superare la statunitense.

La prima a trovare il break è stata proprio l'americana, che sul 4-4 si è nuovamente riportata in vantaggio strappando il servizio alla giocatrice di Varsavia. La 25enne non è riuscita a chiudere i giochi e nel tie-break la solidità di Swiatek ha avuto la meglio (7-6).

Nel secondo Kenin ha iniziato a calare il suo rendimento in campo, mentre la polacca non ha più concesso molto in battuta. Il risultato finale è stato un 6-2 che ha regalato il secondo turno alla principale testa di serie del tabellone.

Eliminata la tedesca Angelique Kerber, che ha provato a rimontare e a tenere duro ma alla fine si è dovuta arrendere a Danielle Collins (6-2, 3-6, 6-1).

Sorpresa Bublik. Avanzano Rune, Ruud e Dimitrov

La più grande (finora) sorpresa di giornata è stata la sconfitta di Alexander Bublik (31esima testa di serie) ai danni di Sumit Nagal.

Il tennista indiano, proveniente dalle qualificazioni, ha saputo sconfiggere il temibile kazako in tre set (6-4, 6-2, 7-6) e proseguire il cammino nello Slam di Melbourne. Debutto molto convincente per Casper Ruud, che si è sbarazzato di Albert Ramos-Vinolas (non tanto a suo agio su questa superficie) con un netto 6-1, 6-3, 6-1.

Anche Cameron Norrie ha ottenuto una vittoria al primo turno contro un atleta più efficace sulla terra come il peruviano Varillas. Grande equilibrio sulla Rod Laver Arena nel match tra Holger Rune e Yoshihito Nishioka, con il danese che ha dovuto dare il massimo per evitare ulteriori complicazioni.

Dopo un primo set abbastanza tranquillo (6-2), il giapponese ha sorpreso il suo avversario e ha conquistato il parziale successivo per 6-4. La svolta dell'incontro nel tie-break del terzo, con Rune che si è portato avanti 2-1 nel conto dei set e ha poi vinto il quarto per 6-4, grazie a un break in apertura.

Grigor Dimitrov è partito col piede giusto battendo Marton Fucsovics, seppur cedendo il parziale inaugurale per 6-4. Il bulgaro ha reagito bene e archiviato la pratica col punteggio di 6-3, 7-6, 6-2. La battaglia più lunga di giornata, durata quasi 4 ore, è stata fra Roman Safiullin e Tallon Griekspoor: l'olandese è stato in grado di recuperare due set di svantaggio e di vincere alla fine il match (2-6, 3-6, 7-6, 6-4, 7-5).