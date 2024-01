Australian Open - Day 4: Djokovic sul Centrale. Sinner e altri 3 italiani di notte

© Julian Finney Getty Images

È stato reso noto il programma di mercoledì 17 gennaio agli Australian Open. Giornata in cui tornerà in campo anche Jannik Sinner che aprirà il programma della Margaret Court Arena. Vediamo il calendario completo di gare previste: saranno presenti anche il numero uno del mondo Novak Djokovic, Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli.

Arnaldi-De Minaur in programma nella sessione diurna sulla Rod Laver Arena

La partita del singolare femminile tra Jabeur e Andreeva farà calare il sipario dalle 2 ora italiana sulla Rod Laver Arena. Sul Centrale sarà poi la volta della partita molto interessante tra Alex De Minaur e Matteo Arnaldi.

Match che inizierà probabilmente quando in Italia saranno le 3:30/4 del mattino. In sessione serale australiana (le 9 del mattino di mercoledì in Italia) la sfida di singolare femminile tra Fruhvirtova e Aryna Sabalenka.

A chiudere l'atteso confronto che vedrà protagonista Nole contro il giocatore australiano Popyrin.

Sinner sulla Margaret Court Arena

Jannik Sinner sarà ancora in campo come primo match, dunque a partire dalle 2.

Questa volta giocherà sulla Margaret Court Arena contro un altro olandese, Jesper De Jong. Sullo stesso campo è previsto il derby statunitense Dolehide-Gauff. In sessione serale Thompson-Tsitsipas e Sakkari-Avanesyan.

Sulla John Cain Arena, dall'1, Wozniacki-Timofeeva, non prima delle 3 Siegemund-Hunter, non prima delle 5 O'Connell-Shelton e a chiudere Eubanks-Rublev. Sempre per l'Italia tornerà in campo Flavio Cobolli, che sarà opposto al russo Kotov come primo incontro a partire dall'una sul court 6.

Ci sarà pure Lorenzo Musetti contro il francese Van Assche sul campo 7 come secondo incontro, dopo un match femminile, con inizio fissato intorno alle 2:30. Ecco il programma completo di mercoledì 17 gennaio agli Australian Open.