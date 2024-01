Australian Open - vincono Zeppieri, Trevisan e Cocciaretto. Eliminata Giorgi

© Cameron Spencer Getty Images

Tre successi e una sconfitta agli Australian Open nella notte per il tennis italiano. Nel singolare maschile Giulio Zeppieri ha fatto l'impresa esattamente come Flavio Cobolli ieri e dopo essersi qualificato ha superato anche il primo turno.

Il tennista azzurro, numero 133 del mondo, ha battuto in quattro set il giocatore serbo Dusan Lajovic (numero 51 Atp) con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 7-6. Zeppieri ha giocato una delle migliori partite della propria carriera e dopo due ore e 26 minuti di match si è qualificato per il secondo turno dove troverà il britannico Cameron Norrie.

Si tratta della seconda vittoria a livello slam per il giocatore laziale che aveva già superato il primo turno al Roland Garros l'anno scorso battendo Bublik. Zeppieri ha iniziato alla grande e ha fatto subito il break all'avversario: il 3-0 di partenza è diventato ben presto 6-3.

Nel secondo parziale Lajovic ha centrato il break nel quarto gioco e ha chiuso a sua volta 6-3. Il terzo set è stato la fotocopia del primo: Zeppieri è partito bene, ha strappato il servizio al serbo e ha chiuso di nuovo 6-3.

Nel quarto Zeppieri è andato sotto di un break ma lo ha recuperato prontamente. Si è andati al tie break finale che Zeppieri ha controllato e portato a casa 7-3. Un grande successo per il giocatore italiano.

Doppietta nel femminile: successi per Cocciaretto e Trevisan

Nel femminile superano il primo turno Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan.

Elisabetta Cocciaretto ha battuto la svizzera Lulu Sun col punteggio di 6-1 7-5. Primo set in totale controllo per la marchigiana, nel secondo set la zampata decisiva è arrivata sul 6-5 con Cocciaretto che in questo modo ha conquistato il primo successo in carriera agli Australian Open.

Anche Martina Trevisan ha superato il primo turno. In rimonta la giocatrice azzurra è riuscita a recuperare una partita iniziata male e ha superato la giocatrice messicana proveniente dalle qualificazioni Renata Zarazua.

4-6 6-4 6-2 il punteggio finale per Trevisan. L'azzurra dopo avere perso il primo set è stata due volte sotto di un break nel secondo set ma sul 4-4 è riuscita a piazzare il break e di lì a breve a chiudere il set.

Nel terzo parziale la tennista italiana è volata 5-1 e ha chiuso 6-2.

Camila Giorgi eliminata da Victoria Azarenka

Niente da fare invece per Camila Giorgi che viene eliminata al primo turno da Victoria Azarenka. 6-1 4-6 6-3 il punteggio finale per la bielorussa.

Azarenka è andata subito in fuga nel primo set e lo ha chiuso agevolmente per 6-1 con un doppio fallo di Giorgi sul set point. Il secondo parziale si è aperto con un break di Camila Giorgi che ha strappato il servizio ad Azarenka.

Ma il vantaggio di Giorgi è durato poco perché c'è stato subito il contro break. Il set è proseguito con i servizi fino al 4-4 quando Giorgi è riuscita a strappare di nuovo il servizio ad Azarenka per andare a condurre 5-4.

E la giocatrice italiana al terzo set point ha chiuso il parziale per 6-4. Nel set decisivo è il quarto game quello determinante con Giorgi che ha perso il servizio, Azarenka ha fatto corsa di testa e ha chiuso 6-3.