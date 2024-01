Australian Open - Osaka esce di scena. Aliassime elimina Thiem, Monfils e Hurkacz ok

© Cameron Spencer/Getty Images

Il match di giornata, per la durata complessiva e gli interpreti in campo sulla Margaret Court Arena, ha riguardato l'incrocio fra Felix Auger-Aliassime e Dominic Thiem. Una partita che poteva significare tanto per entrambi i giocatori, reduci da un 2023 incostante e condizionato da problemi fisici, e in un certo senso non ha deluso le aspettative.

Il canadese si è dimostrato alla lunga più continuo e solido, nonostante una serie di errori nei momenti cruciali che hanno consentito al suo avversario di rientrare pericolosamente in gara. Nei primi due set è sempre stato il 23enne di Montreal a cogliere l'attimo giusto per piazzare i break decisivi (sul 4-3 per poi servire con successo e sul 5-5 dopo una serie di chances avute).

L'equilibrio della battaglia è rimasto totale: nel tie-break del terzo Auger-Aliassime è salito sul 5-4 con due battute consecutive a disposizione ma ha commesso un sanguinoso doppio fallo e un brutto errore di dritto, che ha permesso all'austriaco di riaprire i giochi (7-6).

Il 30enne ex numero 3 del mondo ha tenuto duro eallungato la lotta fino al quinto, in modo comunque rocambolesco. Thiem ha conservato il break ottenuto in apertura ma sul 5-4 ha fallito la ghiotta opportunità. Sul 5-5 il giovane canadese ha perso nuovamente il servizio e questa volta Dominic ha raggiunto quota 7.

La falsa partenza nel parziale decisivo è costata carissimo all'austriaco, che nel primo turno di battuta ha subito commesso due doppi falli e poi ceduto al rivale. Auger-Aliassime, anche lui non brillantissimo, ha saputo invece tenere il servizio e mettere la testa avanti sul 3-0.

La 27esima testa di serie del tabellone ha difeso il vantaggio fino al 6-3 che gli ha dato il pass per il secondo round. Poteva essere decisamente migliore il debutto a Melbourne di Alex De Minaur, che ha comunque approfittato del ritiro di Milos Raonic e ha fatto l'accesso al secondo turno (troverà proprio Matteo Arnaldi).

Il canadese, non in grandissime condizioni fisiche, ha retto grazie al servizio nel primo set, riuscendo anche a strapparlo al tie-break per 8-6. Nel secondo l'australiano ha impattato con un break decisivo nel sesto gioco.

Il 33enne, rimediato anche un break in apertura di terzo set (2-0), ha alzato definitivamente bandiera bianca e concesso la vittoria al tennista di casa. Solo tre parziali disputati da Hubert Hurkacz e Gael Monfils, che hanno archiviato con pochi problemi la pratica primo turno: il polacco ha sconfitto Jasika e si può preparare alla sfida contro il ceco Mensik; il francese non ha lasciato scampo al tedesco Hanfmann, sconfitto 6-4, 6-3, 7-5.

Bene anche Karen Khachanov, che ha ceduto il primo parziale 7-5 ad Altmaier ma poi ha saputo rimontare nei successivi set (6-3, 7-6, 7-6).

Termina l'avventura di Naomi Osaka

Esordio positivo per Ons Jabeur: la tunisina, testa di serie numero 6 del tabellone, ha concesso appena 4 game all'ucraina Yulia Starodubtsewa e si è regalata al secondo turno la giovanissima russa Mirra Andreeva.

Il cammino della due volte vincitrice degli Australian Open Naomi Osaka è invece terminato, complice anche un sorteggio non fortunato. La giapponese non ha assolutamente sfigurato, mostrando un buon livello di tennis nel complesso, contro Caroline Garcia, che ha avuto la meglio per 6-4, 7-6.