Popyrin sul secondo turno con Djokovic: "Ho grandi armi con cui posso fargli male"

Sarà l'australiano Alexei Popyrin, il prossimo avversario di Novak Djokovic. Un Nole che è dovuto rimanere in campo oltre 4 ore nel primo turno per avere la meglio del qualificato croato Dino Prizmic. Ora al secondo turno ci sarà la sfida tra Djokovic e Popyrin il bis della partita giocata nel 2019 all'Atp di Tokyo nella quale ebbe la meglio il giocatore serbo.

Ma Popyrin alza l'asticella e afferma di avere colpi per potere fare male al numero 1 del mondo. Popyrin inizia la sua analisi dalla preparazione alla partita: "Djokovic ha una giornata di riposo in più, occorre prendere atto di questa situazione senza problemi.

Sono felice di aver ottenuto la vittoria in tre set nel mio primo turno e adesso ho il tempo necessario per recuperare e prepararmi per la prossima partita". Popyrin ha battuto il connazionale Polmans con il punteggio di 6-3 7-6 6-2.

Popyrin e la sfida di secondo turno contro Novak Djokovic agli Australian Open

"Giocare contro Novak – continua Popyrin - non è diverso dal giocare contro qualsiasi altro tennista del circuito. Per me è la stessa preparazione, ci vado con piena fiducia.

Se non vado con quella fiducia, non ha nemmeno senso andare. Sarò semplicemente io a giocare contro il numero uno al mondo". E spiega quale potrebbe essere una delle chiavi della partita: "In ogni partita il mio servizio è importante.

Contro uno come Novak, uno dei migliori al mondo, sarà molto importante, ma il mio tennis non è solo il servizio. Ho giocato e mi sono allenato con Novak e altri grandissimi nel corso di questi anni. Non voglio andare in campo pensando che sia il più grande di tutti i tempi.

Ammiro ciò che ha ottenuto, probabilmente lo è. Ma devo credere posso vincere la partita e che lui è semplicemente il numero uno al mondo, solo un altro giocatore dall'altra parte della rete. Devo concentrarmi su quello che devo fare in campo".

"Non ha senso per me scendere in campo pensando di non poterlo battere. Non credo che abbia punti deboli. È forte fisicamente, ha un ottimo dritto e un ottimo rovescio, è solido da fondo campo e ha un servizio incredibile.

È il migliore di tutti i tempi nel nostro sport ma ho grandi armi nel mio gioco con cui posso fargli del male. Devo concentrarmi più su me stesso che su chi ho dall'altra parte della rete".