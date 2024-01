Australian Open - Medvedev e Tsitsipas al secondo turno. Fuori Murray e Wawrinka

© Cameron Spencer/Getty Images

L’esordio di Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas agli Australian Open ha avuto un andamento simile e si è concluso con lo stesso risultato: entrambi hanno ottenuto l’accesso al secondo turno. Terence Atmane ha dato del filo da torcere alla testa di serie numero tre nel primo set ed è passato in vantaggio sfruttando il lungo passaggio a vuoto del russo.

Sopra 5-3, Medvedev ha perso due volte consecutive il servizio giocando malissimo le palle break concesse al rivale: nel primo caso ha sbagliato un semplice smash; nel secondo tirato un pessimo drop shot. La reazione è stata immediata, perché Medvedev ha collezionato quattro giochi di fila e pareggiato i conti in pochi minuti.

Il contro break siglato da Atmane nel terzo parziale non ha spaventato il russo che si è ripreso tutto con gli interessi sul 2-2 con una palla corta, questa volta, vincente. Il francese ha iniziato ad avvertire i crampi e un costante fastidio alla gamba sinistra; fastidio che lo ha costretto al ritiro.

Australian Open - Vincono Medvedev e Tsitsipas. Eliminato Murray

Dopo aver tremato nel primo set, Tsitsipas ha superato il lucky loser Zizou Bergs con il punteggio di 5-7, 6-1, 6-1, 6-3. Il belga, che ha sostituito Matteo Berrettini nel main draw, ha messo in campo tutto il suo talento optando per un tennis divertente ma solo a tratti efficace.

Bergs ha sorpreso in risposta Tsitsipas sul 5-5 e ha salvato tre palle del contro break nel game in cui ha servito per il set. Il greco ha però completamente cambiato passo e, a partire dalla seconda frazione di gioco, tolto tempo e spazio all’avversario senza più andare in difficoltà.

Stan Wawrinka è crollato nel set decisivo perdendo la battaglia con Adrian Mannarino 4-6, 6-3, 7-5, 3-6, 0-6: un doloroso bagel ha calato il sipario. A poche ore di distanza - sempre sulla Kia Arena - Andy Murray ha vissuto una giornata da incubo e subito un netto 4-6, 2-6, 2-6 da Tomas Martin Etcheverry.

Mai davvero in partita, l’ex numero uno ha dovuto fare anche i conti con un dolore all’inguine, zona che ha massaggiato in più occasioni sperando in un miglioramento. Ben Shelton ha disputato un ottimo match contro Roberto Bautista Agut incidendo sempre nei momenti importanti e si è imposto con il punteggio di 6-2, 7-6( 2) , 7-5.

Sebastian Korda sembra non aver ancora trovato la personalità e l’equilibrio necessari per acquisire continuità a determinati livelli. L’americano ha rischiato seriamente di perdere un incontro che sembrava ormai finito con il qualificato Vit Kopriva.

Korda si è salvato portando a casa il quinto set e ha chiuso 6-1, 6-4, 2-6, 4-6. Niente da fare per Denis Shapovalov: fermato in tre set dal qualificato Jakub Mensik.

Australian Open - Tutto facile per Gauff e Svitolina.

Fuori Vondrousova

Per quanto riguarda il torneo femminile, Coco Gauff non poteva immaginare esordio migliore. La campionessa dell’ultima edizione degli US Open vuole continuare il suo ruolino di marcia nei grandi tornei e ha rifilato un sonoro 6-3, 6-0 alla malcapitata Anna Karolina Schmiedlova.

Parte bene anche la spedizione di Elina Svitolina, capace di liquidare con un doppio 6-2 la wild card di casa Taylah Preston. A guadagnarsi le luce delle ribalta, però, ci ha pensato un’altra giocatrice ucraina: Dayana Yastremska.

Partendo dalle qualificazioni, la 23enne si è tolta la soddisfazione di porre fine al torneo di una irriconoscibile Marketa Vondrousova. La vincitrice di Wimbledon, non al meglio delle sue condizioni, ha raccolto solo tre game nell’arco dell’intera partita.