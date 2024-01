Stefanos Tsitsipas rassicura i tifosi: "La guarigione è stata veloce, ora sto bene"

© Cameron Spencer Getty Images

Stefanos Tsitsipas ha battuto il tennista belga Zizou Bergs, lucky loser che ha preso il posto in tabellone di Matteo Berrettini che si è ritirato alla vigilia del torneo. 5-7 6-1 6-1 6-3 il punteggio per il greco che si è qualificato così per il secondo turno: "Sono contento di come ho giocato soprattutto nel secondo e terzo set della partita.

È stato fantastico essere a quel livello di tennis. Io ero molto concentrato, soprattutto dopo aver perso il primo set. Sapevo che quello era il momento di cambiare le cose. Mi sono sentito bene fisicamente e penso che vincere la partita oggi sia stato tutto dovuto a questo aspetto e all'essere costantemente coinvolto mentalmente durante la partita".

A domanda se stia cambiando qualcosa nel movimento del servizio, Tsitsipas ha risposto così: "Sto cercando di mettere nel mio gioco nuovi aspetti cercando di mantenere un po' il corpo più compatto. Insieme al mio staff stiamo lavorando su questo e anche su altri aspetti".

Tsitsipas e il finale di stagione 2023 molto complicato per gli infortuni

Stefanos Tsitsipas ha avuto un finale di stagione molto complicato nel quale si è anche ritirato tra le polemiche dalle Atp Finals di Torino per via di dolori molto forti alla schiena.

"La mia guarigione, racconta Tsitsipas, è stata in un certo senso molto particolare. È un infortunio più comune di quanto pensassi inizialmente. La mia guarigione è stata sorprendente, in un certo senso, perché è stata veloce.

Ho fatto tutto ciò che avevo sotto il mio controllo per tornare in campo il prima possibile. Ho cercato di recuperare, non ho trascorso molto tempo in campo ma ora sono sano e sto bene". Sul futuro nel torneo: "Spero di tornare in campo ancora più forte e di fare altre ottime prestazioni.

Qui ho un grande pubblico al mio fianco che mi sostiene. Questo mi dà fiducia, questo mi dà un ulteriore tipo di fiducia che in genere non c'è negli altri tornei. E spero di ripetere di nuovo la prestazione di secondo e terzo set di oggi".