Australian Open - Esordio positivo per Musetti, Cobolli fa l'impresa. Fuori Errani

Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli si sono qualificati per il secondo turno degli Australian Open. Hanno battuto rispettivamente il giocatore francese Benjamin Bonzi e il giocatore cileno Nicolas Jarry. Musetti si è imposto in quattro set in un match durato 3 ore e 37 minuti con il punteggio di 7-6 7-6 4-6 6-2.

Il giocatore di Carrara avanti di un break nel primo set è stato riagganciato sul 4-4, nel tie break ha sempre condotto Musetti che si è portato 4-1 e poi ha chiuso 7-3 su un errore di rovescio di Bonzi. Nel secondo set è stato Bonzi ad andare avanti di un break e portarsi sul 5-2 ma Musetti ha recuperato l'avversario e portato anche questo set al tie break vinto poi 7 punti a 4.

Nel secondo set Musetti ha annullato 3 set point all'avversario. Nel terzo set, Bonzi subito avanti di un break stavolta l'ha portato all'arrivo chiudendo 6-4. Nel quarto set break e controbreak in apertura poi Musetti ha preso il largo strappando due volte il servizio all'avversario e chiudendo 6-2.

Cobolli fa l'impresa battendo in 5 set Nicolas Jarry

Flavio Cobolli ha giocato una grande partita contro la testa di serie numero 18 Nicolas Jarry vincendo in cinque set col punteggio di 6-4 3-6 6-3 2-6 7-5. 6-4 il primo set per il giocatore azzurro.

6-3 per Jarry nel secondo set e l'azzurro ancora davanti di un set con il terzo parziale vinto 6-3. Il quarto set perso nettamente 6-2 ha fatto temere il peggio ma Cobolli aveva ancora risorse. Quinto set testa a testa con Jarry che è andato avanti di un break e ha servito per il match sul 5-4.

Qui Cobolli ha giocato il miglior game in risposta del set, si è conquistato la palla break del 5-5 e Jarry ha messo in corridoio. Partita ancora viva. Solido game di Cobolli che si è portato in vantaggio 6-5 tenendo il servizio a 30.

Jarry nel dodicesimo game è andato 30-0, Cobolli ha recuperato sul 30-30 e si è conquistato il match point con una grande risposta nei piedi alla quale Jarry non saputo trovare contromisure. Sul match point altra grande risposta di Cobolli, Jarry ha messo in rete di rovescio e Cobolli ha potuto esultare per l'impresa compiuta dopo 4 ore e 1 minuto di gioco.

Cobolli proveniente dalle qualificazioni è al secondo turno degli Australian Open e giocherà al prossimo turno contro Kotov.

Nel singolare femminile eliminata Sara Errani, vince Jasmine Paolini

Luci e ombre dal singolare femminile.

Dopo Lucia Bronzetti eliminata nella prima giornata del torneo da Tsurenko, è stata eliminata anche Sara Errani. La giocatrice romagnola è stata sconfitta in due set dall’australiana Storm Hunter. 6-4 6-3 lo score finale in un’ora e mezza di gioco.

Invece arrivano ottime notizie da Jasmine Paolini. L'allieva di Renzo Furlan ha giocato una partita molto solida e ha battuto la tennista russa Diana Shnaider con il punteggio di 6-3 6-4. Paolini accede al secondo turno degli Australian Open.