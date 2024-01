Australian Open - Day 3: Carlos Alcaraz di sera, in campo 5 tennisti italiani

© Kelly Defina Getty Images

Noto il programma di martedì 16 gennaio, terza giornata degli Australian Open 2024. Sul campo centrale in sessione diurna australiana (notturna in Italia) in campo Holger Rune. Nella sessione serale australiana, la mattina di martedì in Italia esordio nel torneo di Carlos Alcaraz.

Martedì in campo anche gli ultimi 5 tennisti italiani. Ecco il programma. Sul campo centrale, la Rod Laver Arena, dalle 2 ora italiana in campo il primo turno femminile tra Swiatek e Kenin. A seguire il singolare maschile tra Rune e Nishioka.

Dalle 9 del mattino di martedì, ora italiana, Rybakina-Pliskova e a chiudere l'affascinante Alcaraz-Gasquet. Sulla John McCain Arena, si inizia alle 1 con Stephens-Gadecki, poi Dimitrov-Fucsovics, non prima delle 6 ora italiana Ofner-Kokkinakis e non prima delle 9 Martic-Tomljanovic.

Ecco i cinque tennisti italiani impegnati martedì 16 gennaio

Sono cinque i giocatori e le giocatrici italiane che esordiranno negli Australian Open 2024 nella giornata di martedì. Tre saranno in campo come primo incontro dall'1 ora italiana della notte tra lunedì e martedì.

Si tratta di Giulio Zeppieri che, dopo aver superato le qualificazioni, affronta nel primo turno del tabellone principale Dusan Lajovic. In campo poi Martina Trevisan in campo contro la giocatrice messicana Renata Zarazua che arriva dalle qualificazioni.

Avversaria che arriva dalle qualificazioni anche per Elisabetta Cocciaretto che è opposta alla svizzera Lulu Sun. Zeppieri sarà impegnato sul campo 5, Cocciaretto sul campo 6 e Trevisan sul campo 8. Nel femminile c'è anche un interessantissimo primo turno tra Camila Giorgi e Victoria Azarenka in campo come secondo match dopo Ramos-Ruud che scatta alle 2 sulla Margaret Court Arena.

Ipotizzabile un via alla partita intorno alle 4-4.30 ora italiana. Nel programma anche Lorenzo Sonego che affronta l'inglese Evans: quarto match sul campo 3 dopo un singolare maschile e due singolari femminili. Difficile possa scendere in campo prima delle sei del mattino.

Ecco il programma integrale degli Australian Open di martedì 16 gennaio.