Australian Open - Sabalenka demolisce Seidel. Sakkari e Wozniacki avanzano

© Julian Finney/Getty Images

Il programma sulla Rod Laver Arena si è inaspettatamente allungato oltre le aspettative per il match maratona tra Novak Djokovic e Dino Prizmic, durato 4 ore di gioco. Ci ha pensato Aryna Sabalenka a chiudere il calendario di gare previsto per domenica appena mezz'ora dopo la mezzanotte.

Con una prestazione schiacciante la numero 2 del mondo, che difende il titolo conquistato lo scorso anno, si è sbarazzata della tedesca Ella Seidel (proveniente dalle qualificazioni). La 25enne di Minsk ha mostrato la sua superiorità fin dai primi scambi del match: davvero poco da fare per la 18enne di Amburgo, che ha ceduto per 6-0 il primo set.

Anche nel secondo Sabalenka ha continuato a mantenere il controllo della partita e a non concedere neppure palle game alla sua avversaria: sul 5-0 Seidel, quasi in lacrime in alcuni momenti per la situazione che si era venuta a creare, è riuscita a strappare un gioco.

Nel turno di servizio successivo Aryna ha chiuso la pratica (6-1).

Gli altri risultati

Pochi problemi per Caroline Wozniacki all'esordio sul Margaret Court Arena: la polacca Magda Linette si è dovuta ritirare nel corso del secondo set, quando era comunque sotto 6-2, 2-0 nel punteggio.

Debutto positivo per Maria Sakkari, che si è liberata di Nao Hibino per 6-4, 6-1 senza particolari difficoltà. Vittoria anche per la canadese, ed ex finalista degli Us Open, Leylah Fernandez contro la ceca Bejlek (7-6, 6-2).

Alcune teste di serie hanno già abbandonato il tabellone: tra gli esempi più importanti la russa Samsonova, battuta dalla statunitense Anisimova in due set (6-3, 6-4). Fuori anche la cinese Wang Xinyu, per mano della francese Parry, e Alizé Cornet, superata da Timofeeva.