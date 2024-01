Australian Open - Djokovic soffre ma batte Prizmic in 4 set. Si salvano Rublev-Fritz

© Julian Finney/Getty Images

Il 29esimo successo consecutivo ottenuto da Novak Djokovic agli Australian Open è arrivato al termine di un match duro sia dal punto vista mentale che fisico. Il campione serbo non ha disputato la sua migliore partita e ha commesso un inusuale numero di errori gratuiti - soprattutto con il dritto - ma a rendergli la vita complicata ci ha pensato un coraggioso Dino Prizmic.

Il croato è nato il 5 agosto 2005: sette mesi dopo l’esordio ufficiale di Djokovic in un torneo del Grande Slam, avvenuto proprio a Melbourne. Il belgradese, in realtà, è partito con il piede giusto come testimonia il break siglato nel primo gioco comandando lo scambio sulla diagonale del rovescio.

Sotto 2-3, Prizmic ha chiesto il medical time out per un fastidio alla gamba sinistra e non ha più raccolto nemmeno un game nel parziale.

Australian Open - Djokovic soffre ma batte Prizmic in quattro set. Si salvano Rublev e Fritz

Un leggero calo di concentrazione ha inciso sul rendimento di Djokovic nel secondo set e riacceso la fiamma negli occhi di Prizmic.

Con un eccezionale passante il croato è passato in vantaggio nel quarto game, ma Djokovic ha effettuato l’immediato contro break. Il 36enne non ha ritrovato la giusta attenzione nel tie-break e il tentativo di mini-rimonta si è interrotto con l’ennesimo brutto dritto sotto rete.

La situazione è rimasta invariata nel terzo, perché Djokovic ha ceduto il servizio due volte di fila dal 2-0 tradito ancora dal dritto. Nonostante gli sforzi, Prizmic ha fatto altrettanto e visto svanire il sogno sul 4-3: il passante sulla palla break si è spento a rete.

Nel quarto set, come prevedibile, Prizmic ha esaurito buona parte delle energie fisiche a disposizione e pagato a caro prezzo lo 0-4 materializzatosi in pochi minuti. Djokovic ha scritto la parola fine con un importante 6-2, ( 5) 6-7, 6-3, 6-4 maturato in quattro ore.

Si è salvato aggiudicandosi il super tie-break del quinto parziale Andrey Rublev. Il russo ha rischiato di vanificare un vantaggio di due set a zero contro Thiago Seyboth Wild, ma ha chiuso con il punteggio di 7-5, 6-4, 3-6, 4-6, 7-6( 6) .

Il nativo di Mosca ha iniziato male il match, ma è riuscito a rimediare siglando due break fondamentali: il primo sull’1-3 e il secondo sul 5-5 sfruttando l’errore di dritto del rivale. Nel secondo set, Rublev ha guadagnato rapidamente il 5-1 e gestito non senza patemi i successivi giochi.

I veri problemi si sono palesati a partire dalla terza frazione, perché Rublev ha commesso una serie di brutti errori e rimesso in carreggiata Seyboth Wild cedendo la battuta in malo modo. Lo stesso è accaduto nel quarto, che ha lanciato l’allarme in vista del set decisivo.

Il brasiliano ha avuto il merito di agguantare il tie-break cancellando ben quattro match point sul 5-6. Sotto 2-5 nel super tie-break, Rublev ha messo in campo tutto il suo orgoglio e portato a casa otto degli ultimi nove punti calando il sipario con un simbolico ace.

Esordio complicato anche per Taylor Fritz, che ha dovuto rimontare da 1-2 per non lasciare anzitempo Melbourne. L’americano ha superato 4-6, 6-3, 3-6, 6-2, 6-4 un solido Facundo Diaz Acosta. Vincono al quinto set Francisco Cerundolo - testa di serie numero 22 - e Pavel Kotov battendo rispettivamente Dane Sweeny e Arthur Rinderknech.

Jannik Sinner ha invece scoperto il nome del suo prossimo avversario: il qualificato Jesper de Jong si è imposto in quattro set contro Pedro Cachin. Fabian Maroszan ha vinto una delle partite più interessanti di giornata fermando con il punteggio di 6-1, 2-6, 6-2, 7-5 Marin Cilic; mentre J.J.

Wolf ha alzato bandiera bianca durante il quarto set con Sebastian Baez per un problema fisico.