Australian Open - Esordio positivo per Sinner. Arnaldi parte bene, beffa Bronzetti

Jannik Sinner ha inaugurato la prima giornata degli Australian Open 2024 sulla Rod Laver Arena. L'avversario era l'olandese Botic Van De Zandschulp. Il giocatore italiano ha sempre tenuto sotto controllo la partita e si è qualificato per il secondo turno vincendo con il punteggio di 6-4 7-5 6-3.

Primo set che si è aperto con un break immediato del giocatore altoatesino. Nel game successivo Sinner ha salvato due palle del contro-break e si è portato sul 2-0. Qui poi i servizi l'hanno fatta da padrone fino al 5-3 Sinner quando ha avuto la palla per potere chiudere il set.

Fallita questa occasione, Sinner è stato impeccabile nel game successivo di servizio chiudendo col punteggio di 6-4. Secondo parziale che ha seguito i servizi fino al 5-5 con il solo Sinner che aveva avuto una palla break nel primo game del set.

Nell'undicesimo gioco Sinner però ha trovato la misura alla risposta e complici un dritto e una palla corta in rete dell'olandese, è riuscito a centrare il break. E di lì a breve ha chiuso 7-5 il secondo set con una voleè di dritto vincente.

Inizio di terzo set vivace. Sinner va 0-40 ma il giocatore olandese si salva. E nel game successivo è Sinner a trovarsi a sua volta 0-40 cedendo il servizio per la prima volta nella sua partita. Sinner poi ha aggiustato il mirino, ha recuperato il break, è andato in vantaggio e ha chiuso il parziale 6-3 strappando di nuovo il servizio a Van de Zandschulp.

In definitiva un buon Sinner, un buon esordio con una partita solida contro un giocatore di livello.

Matteo Arnaldi si è qualificato per il secondo turno battendo l'australiano Walton

Il sorteggio per Matteo Arnaldi non era stato di certo negativo.

La wild card australiana Adam Walton ha resistito nel primo set per poi cedere alla distanza. Punteggio finale per Arnaldi 7-6 6-2 6-4. Nel primo set Arnaldi ha faticato a trovare la misura dei colpi ed è andato due volte sotto di un break.

Situazioni che ha rimediato immediatamente. Arnaldi ha conquistato per sette punti a cinque il tie break del primo set. Secondo parziale agevolmente conquistato dal giocatore di Sanremo col punteggio di 6-2. Anche nel terzo set Arnaldi ha preso il largo e ha chiuso il parziale 6-4.

Arnaldi ora attende il vincente della partita tra De Minaur e Raonic.

Lucia Bronzetti eliminata nel singolare femminile da Tsurenko

Non ce l'ha fatta invece a qualificarsi per il secondo turno Lucia Bronzetti. La giocatrice riminese non aveva un match facile sulla carta contro l'ucraina Lesia Tsurenko.

Ma l'inizio era stato incoraggiante con un primo set portato a casa per 6-3. Bronzetti è arrivata a condurre anche 5-4 nel secondo set prima di subire un parziale di sei game a zero che ha ribaltato la partita sul 3-6 7-5 3-0. Tsurenko poi ha chiuso la contesa vincendo 6-3 il set decisivo.