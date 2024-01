Australian Open - Day 2: Berrettini-Tsitsipas sul Centrale. Altri 4 italiani in campo

John McEnroe sull'infortunio di Rafa Nadal: "Credo che non giocherà più"

In programma dall'1 la sfida che coinvolgerà Sara Errani contro la qualificata australiana Hunter sulla Kia Arena. A seguire su quel campo Mannarino-Wawrinka e Murray-Etcheverry. Sul campo 13, sempre dall'1, in campo il qualificato Flavio Cobolli opposto all'ostico cileno Nicolas Jarry.

Oltre a Berrettini ecco gli altri italiani in campo.

In chiusura un altro dei primi round maschili di maggiore interesse tra Felix Auger Aliassime e Dominic Thiem .

Sempre sul campo centrale nella serata di Melbourne (alle 9 di lunedì 15 gennaio in Italia) esordio dell'australiano Alex De Minaur in un primo turno insidioso contro Milos Raonic . Chiude infine l'attesissimo primo turno del singolare femminile tra Garcia e la rientrante Naomi Osaka .

Quella di Berrettini sarà la seconda partita sul Centrale nella sessione diurna dopo la partita di singolare femminile tra Schmiedlova e Gauff in programma per le 2 ora italiana. Presumibilmente l'attesa sfida Tsitsipas-Berrettini inizierà attorno alle 3.30-4 orario italiano.

Ancora Italia sul campo centrale degli Australian Open . Questa notte Jannik Sinner aprirà il programma della prima giornata del torneo sulla Rod Laver Arena mentre domani (notte tra domenica 14 e lunedì 15 gennaio in Italia) sarà la volta di Matteo Berrettini che sfiderà la testa di serie numero 7 Stefanos Tsitsipas in uno dei primi turni più interessanti di tutto il torneo.

