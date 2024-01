Australian Open senza Rafael Nadal e Roger Federer: non accadeva dal 1999

© Scott Barbour Getty Images

Nella notte prende il via l'edizione 2024 degli Australian Open. Il primo slam della stagione che in Italia sarà seguito in maniera molto attenta per via della presenza di Jannik Sinner mai come quest'anno dato tra i possibili pretendenti per la vittoria finale.

Ma l'edizione 2024 se vogliamo è già storica ancora prima di iniziare visto che per la prima volta non saranno ai nastri di partenza Roger Federer e Rafael Nadal. Questo fatto non avveniva dal 1999. O uno dei due o entrambi avevano partecipato a ogni edizione dello Slam di Melbourne.

A presidiare il territorio rimane solamente Novak Djokovic del terzetto che ha dominato il tennis in questi ultimi 20 anni.

Federer ha conquistato Melbourne 6 volte mentre sono due i successi di Nadal

Per quel che riguarda Roger Federer non era presente nel tabellone principale nel 1999 perché era stato eliminato al primo turno delle qualificazioni.

Poi dal 2000 quando ha fatto terzo turno all'edizione del 2020, Federer non ha mai saltato nessuna edizione dell'Happy Slam. Torneo che Federer ha vinto ben sei volte. Primo successo nel 2004 battendo in finale Marat Safin, poi successi nel 2006 e nel 2007 in finale rispettivamente su Baghdatis e Gonzalez.

Nuovo successo nel 2010 su Murray prima delle ultime due vittorie nel 2017 con l'indimenticabile finale con Rafael Nadal e nel 2018 contro Marin Cilic. Rafael Nadal invece ha esordito a Melbourne nel 2004 con un terzo turno e se qualche anno l'ha saltato (2006 e 2013) era però presente nelle edizioni 2021, 2022 e 2023 che non hanno visto Federer presente ai nastri di partenza prima per infortunio e poi per il ritiro dalle competizioni.

Nadal ha conquistato 2 successi agli Australian Open con due finali particolarmente intense e memorabili: quella vinta in 5 set nel 2009 contro Roger Federer e quella del 2022 rimontata e vinta sempre al 5° set a spese di Daniil Medvedev che conduceva per 2 set a zero sul giocatore spagnolo.

Questo 2024 ci conduce quindi in una nuova era essendo il primo Australian Open senza la presenza di Nadal e Federer in tabellone.