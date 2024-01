Australian Open, quote vincitore dopo il sorteggio: Djokovic davanti, Sinner è terzo

© Clive BrunskillGetty Images for ITF

Mancano meno di due giorni al via degli Australian Open a Melbourne. Vediamo che cosa dicono i bookmakers in merito alle previsioni sul vincitore del singolare maschile. Il dato oggi è ancora più interessante perché sono quote elaborate dopo l'effettuazione del sorteggio avvenuto ieri.

Analizziamo i dati di quattro diversi istituti che raccolgono le giocate per comparare le diverse valutazioni. C'è sostanzialmente uniformità nelle analisi dei bookmakers che vedono di fatto Novak Djokovic come principale favorito di questa edizione degli Australian Open che scatta in anticipo di un giorno rispetto agli altri anni ovvero nella notte tra sabato 13 e domenica 14 gennaio. Per Snai il primissimo favorito è Novak Djokovic che è quotato due.

Per intenderci, chi decide di giocare sul serbo vince esattamente due volte l'importo che sceglie di giocare. Secondo favorito è Carlos Alcaraz: il giocatore spagnolo è quotato 4 volte la giocata. Terzo favorito Jannik Sinner quotato a 7.

In quarta posizione c'è Daniil Medvedev quotato 10 volte la propria giocata. Seguono con quote decisamente più alte Zverev e Rune a 25, Dimitrov e De Minaur a 40, Shelton a 50 e Rublev, Tsitsipas e Ruud a 66. Passiamo ora ad esaminare le quote di Better-Lottomatica sempre relativamente al vincitore del singolare maschile: anche qui Djokovic è quotato a 2, secondo favorito Alcaraz a 4, terzo Sinner a 6,50, segue Medvedev a 11.

In tabellone anche Rune a 21, Zverev a 23, Tsitsipas a 31 e Dimitrov a 41.

Tutti i bookmakers sono concordi nel vedere Novak Djokovic primo favorito degli Australian Open 2024

Per bwin quota leggermente più alta per Novak Djokovic dato in tabellone a 2,10.

C'è poi Alcaraz a 4,33. Sinner segue a 7,50, Medvedev a 10, Zverev a 26, De Minaur a 29, Rune a 34, Shelton a 41 così come Tsitsipas, Rublev e Dimitrov. Ruud in tabellone a 51. Infine per William Hill, Novak Djokovic è quotato a 2, Alcaraz a 4,33, Sinner a 7,50, Medvedev a 10, Zverev a 26, De Minaur e Rune a 29, Shelton, Tsitsipas e Dimitrov a 41, Ruud e Rublev a 51.