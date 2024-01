Australian Open - Day 1: Sinner apre il programma sul Centrale. In campo Djokovic

© Graham Denholm Getty Images

Per la prima volta l'Australian Open inizia di domenica. Così come avviene al Roland Garros già da qualche anno, Melbourne Park apre i battenti in anticipo. Ed ecco il programma di domenica 14 gennaio che sarà aperto sulla Rod Laver Arena da Jannik Sinner.

Il giocatore altoatesino sarà in campo alle 12 orario di Melbourne, le 2 della notte tra sabato e domenica in Italia per affrontare il giocatore olandese Botic Van De Zandschulp. A seguire sulla Rod Laver Arena ci sarà la partita di singolare femminile tra la giocatrice greca Maria Sakkari e la giapponese Nao Hibino.

Nella sessione serale al via alle 19 di Melbourne, le 9 di domenica mattina in Italia, campo centrale per Novak Djokovic che gioca il suo primo turno contro il giocatore croato proveniente dalle qualificazioni Dino Prizmic.

La sessione della Rod Laver Arena sarà chiusa dalla partita della testa di serie numero 2 del singolare femminile e campionessa in carica Aryna Sabalenka che giocherà contro la qualificata tedesca Ella Seidel.

Gli orari in cui giocano Matteo Arnaldi e Lucia Bronzetti

Sulla Margaret Court Arena sempre dalle 2 ora italiana primo match tra la giapponese Hontama e la giocatrice ceca Krejcikova. A seguire primo turno maschile tra la testa di serie numero 5 Rublev e il giocatore brasiliano Seyboth Wild.

Nella sessione serale dalle 9 italiane Linette-Wozniacki e a chiudere l'interessante sfida tra Tiafoe e Coric. Sulla John Cain Arena a partire dalle 1 ora italiana: Fernandez-Bejlek, Sweeny-Francisco Cerundolo e Fritz-Diaz Acosta.

Per quel che riguarda gli altri giocatori italiani ce ne saranno due impegnati già domenica. In campo c'è Matteo Arnaldi che apre il programma sulla Kia Arena dalle 1 ora italiana affrontando il giocatore australiano wild card Walton.

Anche Lucia Bronzetti apre il programma sempre alle 1 ora italiana contro la testa di serie numero 28 Tsurenko. Non ci sono altri italiani programmati nella giornata di domenica.

Ecco il programma completo della prima giornata degli Australian Open 2024