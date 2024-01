Australian Open - Cobolli e Zeppieri superano le qualificazioni: ecco chi sfideranno

© Adam Pretty Getty Images

Flavio Cobolli e Giulio Zeppieri hanno superato le qualificazioni degli Australian Open a Melbourne e accedono al tabellone principale. Sono quindi sette i giocatori azzurri presenti nel main draw dell'Happy Slam: oltre a Cobolli e Zeppieri ci sono Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi.

Niente da fare invece per Andrea Vavassori e Stefano Napolitano che sono stati sconfitti all'ultimo turno delle qualificazioni. Flavio Cobolli era la seconda testa di serie del tabellone delle qualificazioni e nel turno decisivo ha battuto l'argentino Santiago Rodriguez Taverna con il punteggio di 6-4 6-2.

Una partita che di fatto non è mai stata in discussione. Ottima prova anche per Giulio Zeppieri che ha sconfitto lo svizzero Alexander Ritschard con un doppio 6-3.

Ecco gli accoppiamenti di Cobolli e Zeppieri nel main draw degli Australian Open

Già noti gli avversari di Cobolli e Zeppieri. Cobolli nel main draw è stato accoppiato alla testa di serie numero 18 il cileno Nicolas Jarry.

Mentre Zeppieri giocherà al primo turno contro il serbo Dusan Lajovic. Non c'è stato niente da fare invece per gli altri due italiani impegnati al turno decisivo delle qualificazioni. Stefano Napolitano è stato sconfitto dallo slovacco Lukas Klein con il punteggio di 7-6 7-6.

Ancora più netto lo score della sconfitta di Vavassori che ha perso dall'ungherese Mate Valkusz per 6-1 6-4. Ecco tutti e 16 i giocatori che hanno superato le qualificazioni nel singolare maschile: Sweeny, Nagal, Atmane, Harris, Goffin, Klein, Mensik, Kovacevic, Prizmic, De Jong, Cobolli, Grenier, Zeppieri, Jasika, Valkusz, Kopriva.

Nel singolare femminile non c'erano italiane al turno decisivo di qualificazione. Ecco le 16 giocatrici qualificate: Timofeeva, Yastremska, Snigur, Korneeva, Zarazua, Hunter, Ferro, Jeanjean, Sun, Volynets, Zakharova, Bejlek, Marino, Seidel, Fruhvirtova e Starodubtseva.

Quest'anno, gli Australian Open dureranno un giorno in più e gli appassionati potranno godersi alcuni dei migliori tennisti nel Day 1 nella notte tra sabato e domenica. Scenderanno in campo, infatti, sia Novak Djokovic che Jannik Sinner.