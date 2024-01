Australian Open - Da Musetti e Berrettini a Sonego: sorteggio duro per gli italiani

© Mark Brake/Getty Images

In attesa di scoprire i risultati definitivi del torneo di qualificazioni, sono cinque i tennisti italiani già presenti nel main draw degli Australian Open. Oltre a Jannik Sinner( ecco il possibile cammino dell’altoatesino) , popoleranno la parte alta del tabellone Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi.

Nessun azzurro è stato particolarmente fortunato con il sorteggio e dovrà superare sfide complicate per avanzare e fare bene nel primo Slam della stagione.

Australian Open - Il potenziale cammino dei tennisti italiani

Musetti farà il suo esordio contro Benjamin Bonzi e affronterebbe uno tra Luca Van Assche e James Duckworth in caso di vittoria.

Le cose potrebbero complicarsi al terzo turno, perché Stefanos Tsitsipas occupa la stessa porzione di tabellone. Il greco, che ha raggiunto l’ultimo atto nella scorsa edizione, troverà subito Matteo Berrettini.

Saranno da valutare le condizioni di Berrettini: l’ex finalista di Wimbledon ha infatti rinunciato al Kooyong Classic, evento di esibizione, a causa di un problema non identificato. L’avversario di Arnaldi al primo turno porta il nome e il cognome di Adam Walton, wild card di casa.

Se dovesse battere l’australiano, il nativo di Sanremo incontrerebbe il vincente della partita tra Alex de Minaur e Milos Raonic. De Minaur ha fatto per la prima volta il suo ingresso in top 10 dimostrando di poter compiere un ulteriore salto di qualità nel 2024.

I maggiori indiziati per spingersi fino al terzo e al quarto turno sono poi Nicolas Jarry, Andrey Rublev e Sebastian Korda. Non è andata per niente bene nemmeno a Lorenzo Sonego, inserito nella parte bassa del main draw.

Il piemontese è atteso dall’insidioso incontro con Daniel Evans e risulta essere il probabile secondo rivale di Carlos Alcaraz.