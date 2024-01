© Graham Denholm/Getty Images

La 112ª edizione degli Australian Open durerà un giorno in più rispetto alle altre: il torneo si disputerà infatti dal 14 al 28 gennaio. Gli organizzatori del primo Major della stagione hanno deciso di seguire lo stesso piano del Roland Garros e distribuire in maniera migliore i match di primo turno per avere delle soluzioni in più nel caso in cui la pioggia dovesse condizionare la competizione.

Questo significa che l'Happy Slam inizierà nella notte tra sabato e domenica per gli appassionati di tennis italiani.

Australian Open - Ecco quando esordiranno Novak Djokovic e Jannik Sinner

Sono state già rese note le partite che si giocheranno nel Day 1 degli Australian Open.

Per quanto riguarda il main draw maschile scenderanno subito in campo Novak Djokovic e Jannik Sinner, due dei maggiori indiziati per la vittoria finale. Il campione serbo proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno battendo all'ultimo atto del torneo Stefanos Tsitsipas e farà il suo esordio contro uno dei giocatori provenienti dalle qualificazioni o un eventuale lucky loser.

Sinner, invece, sarà chiamato a una sfida tutt'altro che semplice, perché troverà dall'altra parte della rete Botic van de Zandschulp. L'altatesino non sarà l'unico italiano impegnato il prossimo 14 gennaio: Matteo Arnaldi affronterà la wild card di casa Adam Walton.

Il nativo di Sanremo ha raggiunto i quarti al Brisbane International e gli ottavi ad Adelaide nei primi due eventi del suo 2024. Da segnalere il debutto di Taylor Fritz, Frances Tiafoe e Andrey Rublev. Anche il torneo femminile vedrà sul rettangolo di gioco la campionessa in carica Aryna Sabalenka domenica: la bielorussa se la vedrà con una qualificata.

Tra le principali protagoniste ci saranno Maria Sakkari, Caroline Wozniacki, Leylah Fernandez e Liudmila Samsonova. Lucia Bronzetti farà infine i conti con Lesia Tsurenko. Non è ancora disponibile l'ordine di gioco e bisognerà attendere qualche altro giorno per scoprire il programma completo e, nello specifico, tutti gli orari.

Tutte le partite in programma nel Day 1 degli Australian Open