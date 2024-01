Australian Open - Quante insidie per Daniil Medvedev: i possibili avversari del russo

© Graham Denholm Getty Images

Daniil Medvedev, dopo le due finali perse nel 2021 e nel 2022, rispettivamente contro Novak Djokovic e Rafael Nadal, cerca il primo successo a Melbourne. In questa edizione 2024 ha la terza testa di serie ed è stato sorteggiato nella parte bassa del tabellone, ovvero dal lato opposto rispetto a quello in cui sono collocati Novak Djokovic e Jannik Sinner.

Il cammino di Medvedev si apre al primo turno con un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Al secondo turno poi l'accoppiamento più probabile per il giocatore russo sembra essere contro il finlandese Ruusuvuori che parte favorito nella sfida contro la wild card americana Kypson.

Dimitrov sembra essere l'avversario più insidioso sul cammino di Medvedev

Le prime insidie potrebbero arrivare al terzo turno quando Medvedev potrebbe giocare contro il vincente della sfida di primo turno tra Felix Auger Aliassime e l'austriaco Dominic Thiem.

Anche se va detto, a onor del vero, che nessuno dei due attraversa uno dei momenti migliori della propria carriera. In ottavi di finale l'asticella si potrebbe alzare visto che l'avversario potrebbe essere Grigor Dimitrov apparso in ottime condizioni al torneo di Brisbane vinto in finale su Rune.

In zona c'è anche Davidovich Fokina. In quarti di finale le due teste di serie più accreditate sono il danese Holger Rune e il polacco Hubert Hurkacz ma occhio perché in zona c'è anche il francese Fils.

Medvedev è nella parte bassa di tabellone quindi gli avversari più accreditati per una eventuale semifinale nel caso sarebbero lo spagnolo Carlos Alcaraz e il tedesco Alexander Zverev. Possibile incrocio solo in finale per Medvedev nel caso con Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner e Andrey Rublev tutti sorteggiati nella parte alta del tabellone.