© Mackenzie Sweetnam/Getty Images

Saranno quattro gli azzurri che si giocheranno l’accesso ai tabellone principale degli Australian Open al turno decisivo del torneo di qualificazioni. Il tennis tricolore, nei match di secondo turno, ha registrato quattro vittorie e cinque sconfitte. Riccardo Bonadio e Mattia Bellucci hanno perso in due set rispettivamente contro Camilo Ugo Carabelli ed Emilio Nava; quest’ultimo aveva già eliminato Luciano Darderi all’esordio.

Il cammino di Luca Nardi si è inaspettatamente interrotto sotto i colpi di Dane Sweeny. La wild card di casa ha superato il nativo di Pesaro con il punteggio di 7-6( 2) , 6-2 completando una incredibile rimonta nel primo parziale.

Tanti i rimpianti per Nardi che ha sprecato due set point sul 5-3 e servito altrettante volte per portarsi in vantaggio. Tutte le occasioni perse hanno avuto un enorme peso nella seconda frazione, perché Nardi ha ceduto la battuta due volte di fila dal 2-2 ed è uscito dalla partita.

Qualificazioni Australian Open - Quattro italiani al turno decisivo

Francesco Passaro e Federico Gaio hanno lottato con tutte le loro energie, ma si sono arresi al set decisivo. Il primo ha rimesso in piedi un incontro che sembrava ormai terminato salvando due match point nel dodicesimo game del secondo set e chiudendo 9-7 al tie-break.

Il passaggio a vuoto vissuto nella parte finale terzo set, però, ha fatto la differenza e ha permesso a Oliver Crawford di archiviare la pratica con un rocambolesco 6-4, ( 7) 6-7, 6-4. A fermare Gaio con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3 è stato invece il ceco Jakub Mensik.

Continua a convincere Flavio Cobolli. Il tennista classe 2002 ha gestito bene anche la sfida con Benjamin Hassan( 6-4, 6-3) e dovrà scavalcare solo l’ostacolo Santiago Rodriguez Taverna per conquistare il main draw.

Nessun problema per Giulio Zeppieri e Andrea Vavassori. Il romano ha regolato Damir Dzumhur con un netto 6-3, 6-2 raggiungendo Alexander Ritschard al turno decisivo; mentre il torinese ha travolto 6-1, 6-3 Kimmer Coppejans e troverà dall’altra parte della rete Mate Valkusz.

Stefano Napolitano ha completamente cambiato passo dopo aver raccolto un game nel primo set e battuto in rimonta con un importante 1-6, 6-4, 6-2 Rudolf Molleker. Da segnale la sconfitta di Hamad Medjedovic contro Abdullah Shelbayh e quella di John Millman con Alex Molcan.