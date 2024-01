Australian Open - Draw: Tanti pericoli per Swiatek, bene Sabalenka. 6 italiane al via

© Clive Brunskill/Getty Images

Il braccio di ferro tra le due attuali migliori giocatrici del mondo è atteso anche agli Australian Open, ma sono tante le 'outsider' che proveranno a dire la loro sul cemento di Melbourne. Iga Swiatek non avrà sicuramente vita facile a difendere il primato della classifica Wta nelle due settimane che caratterizzeranno il primo Grande Slam della stagione.

La polacca è stata piuttosto sfortunata nel sorteggio e, dopo l'esordio con Sofia Kenin, si troverà la semifinalista del 2022 Collins o la rientrante dopo la maternità Angelique Kerber. Sul cammino della nativa di Varsavia ci sono tante altre insidie come Elina Svitolina, la bestia nera Jelena Ostapenko, Victoria Azarenka (al debutto incrocerà Camila Giorgi) e Marketa Vondrousova.

Una qualificata per il primo round di Elisabetta Cocciaretto, che potrebbe fare strada anche se nelle precedenti edizioni non ha mai superato questo ostacolo. La finalista dello scorso anno Elena Rybakina avrà un primo turno complicato contro Karolina Pliskova, poi un percorso sulla carta più agevole fino ai quarti contro Jessica Pegula.

Sia la kazaka che la statunitense avrebbero ipoteticamente una semifinale con Swiatek. Presenti in questo spicchio di tabellone Jasmine Paolini, in campo contro la russa Shnaider e con possibilità di affrontare al terzo turno proprio Rybakina, e Martina Trevisan con una qualificata. Maria Sakkari e Coco Gauff sembrano avviate a sfidarsi ai quarti di finale, ma entrambe non dovranno sottovalutare gli incontri precedenti.

Specialmente la giovane statunitense, che dovrà fare particolarmente attenzione a Leylah Fernandez e la francese Caroline Garcia, subito opposta alla giapponese Naomi Osaka. Rispetto a Swiatek, è andata decisamente meglio ad Aryna Sabalenka.

La bielorussa, vincitrice nel 2023, sembrerebbe non avere grosse insidie fino ai quarti di finale, in cui potrebbe trovarsi di fronte (sulla carta) la tunisina Ons Jabeur. Lucia Bronzetti ha pescato l'ucraina Lesia Tsurenko e incrocerebbe l'atleta di Minsk al terzo turno, mentre Sara Errani avrà la chance contro una qualificata di cercare un successo e avanzare nel tabellone.