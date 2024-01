Australian Open - Draw: Sinner pesca bene ma c'è Djokovic in semi. Alcaraz con Zverev

© Valerio Pennicino/Getty Images

L'atteso sorteggio del tabellone principale degli Australian Open si è tenuto nella notte italiana, svelando il quadro completo che impegnerà i tennisti nelle prossime due settimane (dal 14 al 28 gennaio). Nella parte alta spicca naturalmente il numero uno Novak Djokovic, che avrà più di qualche insidia prima di raggiungere le fasi finali del torneo che ha già vinto 10 volte.

Esordio con un qualificato, poi ci sarà un giocatore di casa (Popyrin o Polmans). Al terzo turno gli instancabili Gael Monfils e Andy Murray potrebbero regalarsi un altro incrocio con il campione serbo, atteso agli ottavi dal giovanissimo Ben Shelton che vorrebbbe prendersi la rivincita degli Us Open.

Ai quarti, sulla carta, dovrà sfidare Stefanos Tsitsipas (finalista lo scorso anno) o Taylor Fritz. In questo 'spot' sono presenti anche Lorenzo Musetti, in campo al debutto con il francese Bonzi, e Matteo Berrettini che troverà subito sulla sua strada il greco testa di serie numero 7.

I due italiani potrebbero ipoteticamente affrontarsi al terzo round. A parte una semifinale con Djokovic, Jannik Sinner può assolutamente sorridere al termine del sorteggio. L'azzurro, per la prima volta numero 4 del seeding in uno Slam, ha tutte le carte in regola per spingersi fino al duello col 36enne di Belgrado.

I match e gli avversari presenti non dovranno essere però sottovalutati, come l'olandese van de ZandSchulp all'esordio. L'argentino Cachin (o un qualificato) e Sebastian Baez (JJ Wolf in alternativa) non sembrano a prima vista nascondere pericoli.

Agli ottavi l'altoatesino dovrà invece fare attenzione a Frances Tiafoe o al russo Karen Khachanov, mentre ai quarti possibile incrocio con Alex De Minaur o Andrey Rublev, entrambi in fiducia dopo i tornei di preparazione ma i precedenti sono molto favorevoli al nativo di San Candido.

Matteo Arnaldi se la vedrà con la wild card Walton, prima di un possibile incrocio col numero uno australiano (prima all'esame Raonic). Daniil Medvedev non è stato così fortunato negli accoppiamenti.

Dopo aver affrontato un giocatore dalle qualificazioni, il russo dovrebbe sulla carta battere in serie Ruusuvuori, Auger-Aliassime e Grigor Dimitrov per spingersi fino ai quarti. Match in cui partirà sempre favorito, ma i rischi sono enormi per un tennista che deve confermare l'ottimo rendimento mostrato nel 2023.

Holger Rune e Hubert Hurkacz rappresentano invece le principali alternative dell'avversario da sfidare ai quarti. Anche nella parte bassa Carlos Alcaraz non può restare così tranquillo. Lo spagnolo torna a distanza di due anni a Melbourne e proverà a spingersi oltre il terzo turno, finora il miglior risultato della carriera agli Australian Open.

Il debutto sarà con l'esperto Richard Gasquet, a seguire il vincente del confronto tra Daniel Evans e Lorenzo Sonego (sfortunatissimo). Al terzo round potrebbe esserci il kazako Alexander Bublik, tennista sempre da tenere d'occhio.

La bestia nera Tommy Paul (ottavi) e Alexander Zverev (quarti) sembrerebbero essere i rivali da incrociare per spingersi fino alla semifinale potenziale con Daniil Medvedev.