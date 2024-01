Qualificazioni Australian Open, i risultati dei tennisti italiani al primo turno

© Adam PrettyGetty Images

Australian Open 2024 ufficialmente iniziato. Nella notte si sono giocate le partite del primo turno di qualificazione del singolare maschile e del singolare femminile. Erano 18 i tennisti azzurri ai blocchi di partenza e 2 le ragazze.

Per qualificarsi al tabellone principale occorre vincere tre partite. Ecco tutti i risultati delle partite in cui erano protagonisti giocatori e giocatrici italiane nella notte e nella mattinata di Melbourne. Iniziamo dalle note positive.

Supera il primo turno Riccardo Bonadio che ha sconfitto l'australiano Marinkov 7-5 7-6. Stefano Napolitano è andato a punto contro il moldavo Albot battuto 7-5 7-5. Giulio Zeppieri ha dominato l'uruguayano Cuevas 6-0 6-1.

Mattia Bellucci ha portato a casa una battaglia fiume contro lo slovacco Kovalik: 6-1 4-6 7-6, 10 punti a 5 al tie break decisivo. Netto successo di Andrea Vavassori contro il finlandese Virtanen 6-0 6-3. C'era anche un derby: Luca Nardi ha vinto contro Francesco Maestrelli con il punteggio di 7-5 6-4.

Passiamo alle sconfitte. Non hanno superato il primo turno di qualificazione Raul Brancaccio che ha perso 6-1 6-2 contro l'olandese De Jong. Stefano Travaglia non ce l'ha fatta contro il belga Goffin: sconfitta per 6-4 7-5.

Matteo Gigante è stato sconfitto invece dall'australiano Sweeny 7-6 7-5. Luciano Darderi è stato battuto dallo statunitense Emilio Nava 7-6 6-4. Nel singolare femminile unica azzurra in campo era Lucrezia Stefanini che è stata sconfitta dall'olandese Pattinama Kerkhove 6-3 6-3.

Qualificazioni Australian Open, ecco i giocatori impegnati nella giornata di mercoledì 10 gennaio

Questa notte in campo gli altri giocatori italiani: Flavio Cobolli opposto all'australiano J.Jin; Andrea Pellegrino contro l'ungherese Piros; Francesco Passaro contro lo spagnolo Martinez; Federico Gaio contro il francese Lokoli; Marco Cecchinato contro il serbo Medjedovic; Andrea Giannessi contro l'australiano Millman e Franco Agamenone contro l'australiano Winter.

Nel femminile questa notte solo un'azzurra impegnata: è Nuria Brancaccio in campo contro l'inglese Dart.