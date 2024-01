Australian Open, sorteggio: le mine vaganti da evitare per Jannik Sinner

© Graham Denholm/Getty Images

Mancano pochi giorni al sorteggio degli Australian Open di Melbourne che si terrà giovedì 11 gennaio quando in Italia sarà piena notte. Jannik Sinner è sicuramente tra i primissimi favoriti del torneo insieme a Novak Djokovic, a Carlos Alcaraz e a Daniil Medvedev.

A pochi giorni dal sorteggio chi sono le mine vaganti più pericolose per Sinner? I giocatori da evitare nei primissimi turni tra quelli non compresi tra le teste di serie ovviamente. Perchè poi avanzando nel torneo, naturalmente, il livello si alza.

Va sottolineato di certo che il forfait di Rafael Nadal ha tolto un pensiero a diversi giocatori. Nadal non sarebbe stato testa di serie e quindi avrebbe potuto potenzialmente trovare chiunque nel tabellone di Melbourne, anche Djokovic o Sinner al primo turno.

Ma il suo infortunio contro Thompson all'Atp 250 di Brisbane lo ha messo fuori dalla competizione del primo slam dell'anno.

Chi sono i giocatori da evitare al primo turno per Sinner?

Premesso che un Sinner che si presenta in Australia con ambizioni decisamente importanti ha tutte le potenzialità per avere la meglio su qualsiasi avversario tra quelli non compresi tra le teste di serie, c'è qualche avversario che tutto sommato lo si eviterebbe volentieri all'esordio.

Di certo tra questi c'è il giovane e in rampa di lancio Arthur Fils, classe 2004. Meglio evitare anche il russo Roman Safiullin che in questo inizio d'anno ha sorpreso al primo turno Shelton a Brisbane, ha battuto anche Arnaldi prima di arrendersi in semifinale a Rune.

Cambiando decisamente generazione anche un incrocio con alcuni grandi giocatori capaci di vincere in passato tornei del Grande Slam, come Stan Wawrinka e Andy Murray di certo lo si eviterebbe volentieri. E probabilmente anche due altri giocatori esperti come Milos Raonic e Gael Monfils si eviterebbero volentieri.

Sempre fuori dalle teste di serie, Sinner infine con ogni probabilità eviterebbe molto volentieri i derby con Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini tutti possibili anche al primo turno.