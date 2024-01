Australian Open - Due importanti rinunce: Sara Errani e Dominic Thiem nel main draw

© Eric Alonso/Getty Images

Australian Open sempre più vicini e continuano ad arrivare forfait eccellenti in vista della prima prova del Grande Slam dell'anno al via, quest'anno per la prima volta di domenica, ovvero domenica 14 gennaio. E ci sono diverse rinunce nel femminile che portano indirettamente buone notizie al tennis italiano visto che Sara Errani ora è direttamente nel tabellone principale.

La romagnola, finalista del Roland Garros 2012, non dovrà passare per le qualificazioni. Nel singolare femminile si sono susseguiti i ritiri negli ultimi giorni. Prima Carolina Muchova che ha dovuto arrendersi per problemi fisici, poi Petra Kvitova che ha annunciato la sua gravidanza.

Ma il forfait che ha aperto le porte del tabellone principale degli Australian Open per le dodicesima volta nella sua carriera è stato quello di Madison Keys. La giocatrice americana si è dovuta ritirare dallo Slam di Melbourne per via di un infortunio alla spalla.

Australian Open maschile: entra nel tabellone principale Dominic Thiem

C'è anche una novità importante in campo maschile. Da tempo fuori per infortunio, prima un problema all'anca poi una problematica al polso, lo statunitense Reilly Opelka, come si immaginava, ha dato forfait anche allo Slam australiano.

E anche qui c'è un ingresso eccellente: al suo posto nel tabellone principale entra Dominic Thiem, giocatore austriaco vincitore dello Us Open 2020 che quindi non deve passare per le qualificazioni. Thiem alle prese con un lungo e faticoso cammino per tornare nel tennis che conta, nei giorni scorsi aveva giocato e superato le qualificazioni all'Atp di Brisbane dove aveva poi perso al primo turno contro il rientrante Rafael Nadal.