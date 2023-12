Karolina Muchova costretta a saltare gli Australian Open: "È frustrante"

Da Federer e Murray a Nadal: il commento di Novak Djokovic sui Fab Four

La tennista classe 1997 non ha ancora stabilito la durata della pausa forzata, ma farà il possibile per tornare a competere durante la stagione dei 1000 americani.

“Devo quindi posticipare l’inizio della stagione e pensare a recuperare completamente dal problema al polso. È frustrante ma devo rimanere positiva, recuperare e prepararmi per il resto dell'anno. Ci vediamo nel 2025 @australianopen" , ha scritto Muchova sul proprio account Instagram.

"Ciao, fan e amici.Questo non è il genere di cose che preferisco condividere, soprattutto all'inizio di una nuova stagione, ma sfortunatamente il dolore al polso è tornato nel bel mezzo della mia preparazione tennistica", ha rivelato Muchova.

Muchova si è messa in mostra anche agli US Open, dove si è spinta fino alle semifinali e ha perso solo contro la futura campionessa del torneo Coco Gauff con il punteggio di 4-6, 5-7. L'attuale numero otto del ranking WTA è già stata costretta a saltare le Finals di Cancun.

Una delle protagoniste della scorsa stagione non parteciperà alla prossima edizione degli Australian Open . Si tratta di Karolina Muchova , ancora alle prese con i problemi al polso. La giocatrice ceca ha dovuto fare i conti con un cospicuo numero di infortuni nel corso della sua carriera, ma non si è mai arresa e ha raggiunto la sua prima finale Slam nel 2023 al Roland Garros .

