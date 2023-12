Chi vincerà gli Australian Open 2024? Le quote dei bookmakers nel singolare maschile

© Lintao Zhang/Getty Images

Chi vincerà gli Australian Open 2024? Chi si imporrà a Melbourne nel primo slam della nuova stagione? I bookmakers sembrano avere le idee abbastanza chiare. A tre set su cinque si ritiene che Novak Djokovic possa essere ancora uno scalino sopra tutti.

Ed è dato favorito per un undicesimo successo in carriera nella Rod Laver Arena. Ecco le quote di tre istituti diversi sui favoriti nel singolare maschile dell'Australian Open tenendo sempre presente che le quote sono soggette a variazioni quotidiane.

Per Snai, Djokovic è il grande favorito: un suo successo sarebbe pagato solamente 2,10 volte la giocata. Segue come secondo favorito Alcaraz il cui successo è quotato a 3,50. Poi a pari merito ci sono Jannik Sinner e Daniil Medvedev.

Snai quota alla pari a 6 i due tennisti. Le quote poi si alzano: un successo del rientrante Nadal è pagato 20 volte la giocata così come quello di Alexander Zverev. A 25 il successo di Rune, a 33 quello di Shelton, a 40 Korda e addirittura a 50 il trionfo di Tsitsipas.

66 la quota di Rublev, 75 per Fritz e Ruud.

L'analisi di Better-Lottomatica e William Hill

Anche Better-Lottomatica concorda sui primi 4 favoriti. Novak Djokovic è dato come primo favorito del torneo con una quota di pagamento di 2 volte la giocata.

A 3,50 è quotato Alcaraz. Seguono Medvedev e Sinner entrambi quotati a 7. Si sale poi con Nadal il cui successo sarebbe pagato 16. Stessa quota per Tsitsipas. A 21 il successo di Alexander Zverev. Anche la nota agenzia William Hill conferma il trend: primo favorito Novak Djokovic il cui successo è pagato 2 volte la giocata, segue Alcaraz a 3,75.

Qui Sinner è dato davanti Medvedev visto che il suo successo è pagato 6,50 volte la giocata. Mentre Medvedev è quotato 8. C'è poi Nadal a 21, Shelton, Alexander Zverev, Rune e Tsitsipas a quota 26.