Australian Open Story, albo d'oro vincitori del singolare maschile dal 2010 ad oggi

Negli anni dal 2010 ad oggi gli Australian Open e in particolare la Rod Laver Arena sono diventati il regno di Novak Djokovic. Dopo avere vinto nel 2008, il fuoriclasse serbo ha vinto altre nove volte il torneo di Melbourne.

Ma andiamo per ordine. Nel 2010 vittoria per Roger Federer che batte in tre set in finale Andy Murray 6-3 6-4 7-6. Murray sarà una costante in finale in questi anni ma non è mai riuscito a vincere il torneo. Nel 2011 si è aperta una serie di tre successi di Djokovic: successo netto 6-4 6-2 6-3 contro Murray.

Finale epica nel 2012 Novak Djokovic contro Rafael Nadal e vittoria del serbo dopo una maratona per 5-7 6-4 6-2 6-7 7-5. Ancora Djokovic-Murray in finale nel 2013: questa volta c'è più gara ma ancora successo del serbo con il punteggio di 6-7 7-6 6-3 6-2.

Vittoria a sorpresa nel 2014 per Stan Wawrinka che supera in finale un Nadal non al meglio fisicamente 6-3 6-2 3-6 6-3. Poi ancora due anni di finali Djokovic-Murray. Nel 2015 il serbo vince 7-6 6-7 6-3 6-0 e nel 2016 6-1 7-5 7-6.

Il ritorno al succeso di Roger Federer a segno nel 2017 e nel 2018

Gli Australian Open 2017 sono stati il torneo del ritorno al successo di Roger Federer. Federer non vinceva un torneo del Grande Slam da Wimbledon 2012 ed è riuscito a vincere Melbourne 2017 battendo in finale il rivale di sempre Rafael Nadal 6-4 3-6 6-1 3-6 6-3.

Federer che ha concesso il bis vincendo di nuovo nel 2018 sempre in cinque set, questa volta contro Marin Cilic 6-2 6-7 6-3 3-6 6-1. Dal 2019 in poi è stato solo Novak Djokovic con la nota eccezione del 2022 quando il serbo non ha potuto giocare il torneo per il suo status di non vaccinato.

Nel 2019 successo netto di Djokovic 6-3 6-2 6-3 su Nadal. Nel 2020 vittoria in cinque set sull'austriaco Dominic Thiem 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4. Nel 2021 successo 7-5 6-2 6-2 su Medvedev. Nel suo anno di assenza (2022) successo di Nadal che ribalta la finale contro Medvedev vincendola 2-6 6-7 6-4 6-4 7-5.

Nel 2023 ancora Djokovic questa volta su Tsitsipas: 6-3 7-6 7-6 il punteggio per centrare il suo decimo successo in Australia.