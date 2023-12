Australian Open Story, albo d'oro vincitori del singolare maschile negli anni 2000

Camporese chiarisce: "Non esiste gelosia. Jannik Sinner può diventare numero uno"

La rivelazione di Zio Toni: "Con Rafael Nadal non ho mai... "

Il 2008 vede il primo successo slam di Novak Djokovic in quello che diverrà negli anni il suo giardino di casa. Il campione serbo ha battuto Tsonga 4-6 6-4 6-3 7-6. Da annali la finale degli Australian Open 2009 quando in cinque set Rafael Nadal conquista il suo primo titolo a Melbourne battendo Roger Federer 7-5 3-6 7-6 3-6 6-2.

Roger Federer ha vinto il suo primo Australian Open nel 2004 dominando Safin in finale col punteggio di 7-6 6-4 6-2. Proprio quel Safin che l'anno successivo lo ha battuto in semifinale prima di aggiudicarsi la finale dell'Australian Open 2005 contro Lleyton Hewitt col punteggio di 1-6 6-3 6-4 6-4.

Ancora meno game è riuscito a strappare ad Agassi il tedesco Rainer Schuttler nella finale dell'Australian Open 2003 dominata dal kid di Las Vegas 6-2 6-2 6-1. Nel 2002 invece unico successo slam per lo svedese Thomas Johansson che in finale ha sorpreso il favorito Marat Safin 3-6 6-4 6-4 7-6.

In una partita di altissimo livello Agassi ha la meglio nel 2000 di Yevgeny Kafelnikov campione uscente del torneo: 3-6 6-3 6-2 6-4 il punteggio finale. Senza storia la finale del 2001 quando Agassi ha letteralmente travolto il malcapitato francese Arnaud Clement 6-4 6-2 6-2.

Site build with: World CMS 3.0

© 2023 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD