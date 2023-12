Australian Open Story, albo d'oro dei vincitori del singolare maschile negli anni '90

© Getty Images

Si avvicinano sempre più gli Australian Open 2024, primo torneo del Grande Slam della nuova stagione. Ripercorriamo in questo articolo i vincitori negli anni '90 dal 1990 al 1999 del torneo di Melbourne. La finale del 1990 a Flinders Park non si è conclusa ma è stata vinta da Ivan Lendl per ritiro di Stefan Edberg per infortunio sul punteggio di 4-6 7-6 5-2.

Nel 1991 c'è stato il primo successo in Australia di Boris Becker che ha battuto proprio Ivan Lendl 1-6 6-4 6-4 6-4. Due finali uguali nel 1992 e nel 1993 e con lo stesso risultato. Doppietta per Jim Courier all'apice della sua carriera (vincerà anche due volte il Roland Garros) che ha sconfitto Stefan Edberg sempre in quattro set.

6-3 3-6 6-4 6-2 nella prima occasione e 6-2 6-1 2-6 7-5 nella seconda. Nel 1994 primo successo di Pete Sampras a Melbourne che in una finale senza troppa storia batte 7-6 6-4 6-4 il connazionale Todd Martin. Gran finale nel 1995 quando Andre Agassi riesce ad avere la meglio di Pete Sampras in quattro set col punteggio di 4-6 6-1 7-6 6-4.

Rimarrà la prima e unica volta che Agassi è riuscito a battere Sampras in una finale di un torneo del Grande Slam.

Il 1996 vede a Melbourne il bis di Boris Becker dopo il successo del 1991.

Questa volta ha battuto in finale in 4 set Michael Chang 6-2 6-4 2-6 6-2. Non c'è storia nella finale del 1997 che vede Pete Sampras battere nettamente Carlos Moya col punteggio di 6-2 6-3 6-3. Nel 1998 a Melbourne l'unico successo a livello di tornei del Grande Slam di Petr Korda che ha letteralmente demolito Marcelo Rios con un triplice 6-2.

Nel 1999 secondo successo slam di Yevgeny​Kafelnikov - dopo il Roland Garros 1996 - che ha sconfitto in 4 set lo svedese Thomas Enqvist: 4-6 6-0 6-3 7-6 il punteggio finale.