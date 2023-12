Australian Open - La decisione ufficiale di Fabio Fognini: il messaggio sui social

© Quinn Rooney/Getty Images

Non sono state settimane e giorni semplicissimi per Fabio Fognini: a confermarlo è stato lo stesso tennista sui social network con una nota ufficiale. Il tennista italiano ha chiarito ufficialmente quali saranno i suoi piani per l'inizio della nuova stagione.

Importanti le novità fornite dal sanremese, che ha aggiornato i fan anche in merito alle attuali condizioni fisiche. Il giocatore ligure ha infatti informato come sia stato fermo ai box in queste ultime giornate per recuperare del tutto da un problema fisico.

La situazione lo ha portato a prendere una decisione piuttosto importante e netta: non iscriversi al tabellone di qualificazione degli Australian Open e dunque a saltare lo Slam di Melbourne, rinviando il debutto in campo nel 2024.

Seppur sia presente invece nell'entry list del main draw, appare improbabile che l'azzurro possa entrare di diritto nel tabellone. Su Instagram questo è stato il messaggio dal 36enne per spiegare cosa ha vissuto in questo periodo e la scelta presa sulla tournée australiana: "Sfortunatamente non ho potuto iscrivermi per il sorteggio di qualificazione agli Australian Open.

Il recupero dall'infortunio al polpaccio ha richiesto del tempo extra inaspettato e la mia off season è iniziata proprio negli ultimi giorni. Ho bisogno di più tempo per prepararmi a competere. Ci vediamo presto" ha commentato, mandando una comunicazione chiara ai propri tifosi.

© Instagram Fabio Fognini

Fognini si prenderà dunque qualche settimana in più per raggiungere la forma fisica ottimale e poi tornare in campo. Con ogni probabilità Fabio rientrerà direttamente sulla terra rossa, magari partecipando a qualche torneo Challenger per accumulare punti e provare ad agguantare la top 100, solo sfiorata a fine 2023.

L'italiano vuole divertirsi e togliersi diverse soddisfazioni nella prossima annata: non mancheranno le occasioni per il classe 1987 di dimostrare di poter ancora fare la differenza nel tour.