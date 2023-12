© Quinn Rooney/Getty Images

Manca sempre meno al primo grande appuntamento della stagione: l'Australian Open inizierà il 14 gennaio. Nelle ultime ore, è stata pubblicata anche l'entry list del torneo di qualificazioni che si disputerà a una settimana dal primo incontro del main draw.

Saranno numerosi - ben 17 - i tennisti italiani che proveranno a staccare il pass del tabellone principale dello Slam australiano. Il primo della lista è Flavio Cobolli, che spera ancora di poter accedere al main draw senza dover passare per le qualificazioni.

L'azzurro è attualmente fuori di quattro posti.

Qualificazioni Australian Open 2024 - 17 italiani al via. Assente Fabio Fognini

Fabio Fognini ha invece deciso di non iscriversi alle qualificazioni e il fatto che dovrebbero rinunciare al torneo undici tennisti rende quasi impossibile la sua presenza a Melbourne.

In lista anche Luca Nardi, l'ultimo avversario di Cobolli alle Next Gen ATP Finals. Entrambi non sono riusciti a conquistare le semifinali nell'evento che riunisce i migliori otto under 21 della stagione e che ha visto trionfare il pupillo di Novak Djokovic, ovvero Hamad Medjedovic.

Per Luciano Darderi il prossimo passo da compiere riguarda proprio i tornei del Grande Slam. Il 21enne non è mai riuscito a superare le qualificazioni, ma ha mostrato di possedere il livello per realizzare l'obiettivo nel 2024.

Gli altri italiani certi di un post nel tabellone di qualificazioni sono: Giulio Zeppieri, Andrea Pellegrino, Andrea Vavassori, Mattia Bellucci, Matteo Gigante, Raul Brancaccio, Stefano Travaglia, Federico Gaio, Marco Cecchinato, Francesco Passaro, Alessandro Giannessi, Riccardo Bonadio, Franco Agamenone e Francesco Maestrelli.